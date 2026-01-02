Comienza el montaje de la noria de Helios que iba a inaugurarse por Navidad en Zaragoza
La estructura es nueva y la capital aragonesa será la primera ciudad en estrenarla
Con varias semanas de retraso con respecto a lo previsto inicialmente, este viernes ha comenzado el montaje de la noria que se va a levantar entre la parada del tranvía de La Chimenea y Helios, en Zaragoza. En un principio, informó la alcaldesa, esta estructura iba a estar lista en diciembre, siempre antes de comenzar las vacaciones escolares navideñas para poderla aprovechar. Pero finalmente no ha sido posible y el reto es que pueda inaugurarse antes de Reyes.
Según informó el consistorio recientemente, el retraso en el montaje de la noria se ha debido a la falta de la mano de obra experta en este tipo de instalaciones ya que la demanda de este tipo de atracciones en Navidad ha aumentado mucho. La noria que ya ha llegado a la capital aragonesa, además, es de nueva construcción, lo que también ha influido en los tiempos.
Para que los zaragozanos puedan aprovechar esta atracción, la noria se dejará montada a lo larga de todo el mes de enero, aunque lógicamente no tendrá el mismo efecto que si hubiera estado lista ya antes de la Navidad, cuando los niños y niñas tienen vacaciones escolares.
Esta no será la primera vez que se instala una atracción de estas características a orillas del Ebro. En 2013 ya se instaló una noria de 70 metros de alto en Helios, más cerca del río. Se montó para el Pilar y estuvo hasta después de la Navidad. El precio para los adultos era de 5 euros y para los niños costaba 3. La empresa que gestionó la noria pagó inicialmente 10.000 euros por montar la instalación durante los Pilares y otros 6.000 cuando se firmó la prórroga. Estos detalles todavía se desconocen con respecto a la instalación de este año.
