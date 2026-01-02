Una estudiante con discapacidad de Zaragoza obtiene una beca de la Once para continuar sus estudios

Una alumna con discapacidad de Zaragoza ha obtenido una ayuda para cursar un máster en Intervención Familiar y continuar así sus estudios sociológicos, dentro del Programa de becas 'Oportunidad al Talento' de Fundación Once, que en su duodécima edición ha otorgado un total de 104 ayudas a otros tantos estudiantes.

La alumna becada en Aragón es Alba Fernández, de Zaragoza, quien ha obtenido una de las 32 ayudas 'Oportunidad al Talento ' otorgadas por Fundación Once en la categoría de Máster y Posgrado.

Le servirá para dedicarse a tiempo completo al Máster en Formación Permanente en Intervención Familiar Sistémica en la Universidad de Zaragoza y acercarse así a la meta de tener su propia consulta de terapia familiar.

Las ayudas de Máster y Postgrado están diseñadas para alumnos con un grado o equivalente, matriculados o preinscritos en un máster oficial de cualquier universidad española, centro o escuela de negocios, y cuentan cada una con una cuantía de 3.000 euros. Además de las 32 becas de Máster y Posgrado, Fundación Once ha entregado este año 25 de Movilidad, 27 en la categoría de Estudios y Deporte y 20 en la de Formación Profesional.

Por áreas geográficas, los becados proceden de Andalucía (25), la Comunidad de Madrid (19), Cataluña (14), Comunidad Valenciana (11), Galicia (7), Asturias (4), Murcia (4), Canarias (4), País Vasco (3), Castilla-La Mancha (3), Castilla y León (3), Extremadura (2) y Aragón, Cantabria, Navarra, La Rioja y Ceuta, con un estudiante becado en cada una de ellas. El programa de becas 'Oportunidad al talento' es una convocatoria de Fundación Once en la que colaboran y participan CRUE Universidades Españolas y el CERMI (Comité Español de representantes de personas con discapacidad). Cuenta además con el apoyo económico de empresas comprometidas con la discapacidad.