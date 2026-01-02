¿Nieve en Zaragoza para la cabalgata de Reyes? Esta es la predicción de la Aemet

La borrasca Francis ya prepara su llegada a Aragón con un descenso masivo de las temperaturas y la presencia de los primeros copos de nieve en muchas zonas del territorio. Tras unos días marcados por las gélidas cifras en los termómetros, especialmente la madrugada de Año Nuevo donde las primeras heladas llegaron a todos puntos de la comunidad, pero donde la estabilidad ha permitido esquivar las lluvias, la nieve amenaza a los aragoneses.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) predice que la nieve podría hacer acto de presencia a partir del domingo por la tarde. La cota en la provincia de Zaragoza oscilará en torno a los 200 metros en gran parte del territorio. Pero esto no es todo. La amenaza de nieve se prolonga al día lunes 5 de enero, una fecha clave por la salida de las cabalgatas de Reyes en todo Aragón.

Para el día 6 de enero, vispera del retorno a la normalidad tras unas semanas de vacaciones, muchos niños aragoneses podrían disfrutar de sus regalos con una jornada pasada por nieve. La buena noticia es que, de nuevo según el modelo ECMWF y los pronósticos de la Aemet, los restos de esa borrasca que traerá de la mano nieve se irá retirando de manera progresiva hacia el Mediterráneo conforme pasen las horas, de manera que, a partir del mediodía, esas nevadas remitirían en todas las zonas de Aragón salvo en algunos puntos del sureste de Teruel.

La cota de nieve en 200 metros

La cota de nieve se desplomará en gran parte de la provincia de Zaragoza hasta los 100 metros, hasta los 600 metros en la de Teruel y 700 metros en la de Huesca. Algunos municipios como Calatayud, Zuera, Muniesa o la capital aragonesa podrían acumular algunos centímetros de nieve a principios de la semana que viene. No se descarta que la nieve haga acto de presencia en Zaragoza. Donde seguro que nevará es en la zona del Moncayo.

El punto crítico en Zaragoza tendrá lugar el domingo por la tarde, coincidiendo con el choque entre el Real Zaragoza y la UD Las Palmas. Según las primeras predicciones de la Aemet, la cota de nieve en la capital aragonesa bajará considerablemente respecto a la cifra establecida por la mañana. Se pasará de los 1.300 metros en las primeras horas a los 200 metros al final de la jornada.

El Real Zaragoza - Andorra se aplazo por nieve en enero de 2024. / Laura Trives

Hace dos años ya se aplazo un partido del Real Zaragoza por nieve. Fue en enero de 2024 cuando un manto de nieve cubrió el césped de La Romareda, lo que obligo a aplazar el duelo contra el Andorra al día siguiente. El día más esperado para los más pequeños de la casa podría llegar este año con un invitado sorpresa en forma de nieve.

Según las últimas previsiones, la situación del domingo se prolongará hasta el martes seis de enero, la capital aragonesa se encuentra en el centro de una importante incertidumbre meteorológica de cara a la jornada del lunes 5 de enero. Se espera que las temperaturas en Zaragoza oscilen entre un grado de mínima y cuatro de máxima.

La probabilidad de precipitación para el día de la Cabalgata se sitúa actualmente en torno al 25%, pero lo relevante es la cota. Los expertos advierten que, de producirse estas precipitaciones, podrían ser en forma de nieve o aguanieve, ya que la cota en el valle del Ebro podría situarse en niveles inusualmente bajos, rondando los 100-200 metros.