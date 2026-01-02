Nuevo paso para el impulso definitivo del DAT Alierta de Zaragoza: casi 240 millones de euros de inversión total

La ingeniería IDOM, encargada de la elaboración del Proyecto del Plan de Interés General de Aragón del Distrito Aragonés de Tecnología (DAT) Alierta, ha hecho entrega este martes al Instituto Aragonés de Fomento (IAF) de ese documento clave para el impulso definitivo del proyecto. Un nuevo hito que encara ahora una fase decisiva y que da cumplimiento a los plazos previstos.

A partir de este momento, el IAF, como entidad promotora de la actuación, será la encargada de impulsar la tramitación del PIGA, incluyendo los proyectos de reparcelación y de urbanización, que permitirán ordenar el ámbito, crear nuevas parcelas y posibilitar la ejecución de las obras y la obtención de las licencias correspondientes.

El proyecto en su conjunto se articula en tres fases complementarias. La primera de ellas, el análisis de los trabajos compatibles con el planteamiento vigente actual y el futuro del mismo. La segunda, concretar qué proyectos se van a incluir en el Piga, que permitirán obtener la autorización para construir de forma simultánea la aprobación del Plan. Y por último, qué proyectos van a ser desarrollados una vez la fase 2 haya obtenido la luz verde.

La inversión total prevista en el DAT Alierta asciende a 236,9 millones de euros, distribuidos principalmente en dos grandes etapas: la primera de unos 70,6 millones y la segunda y última de algo más de 166 millones.

Un parque tecnológico remodernizador

La actuación tiene como objetivo la creación, en el entorno del Campus Universitario Río Ebro, de un parque tecnológico de referencia, orientado a diversificar y modernizar el tejido productivo aragonés, aprovechando el potencial de las nuevas tecnologías y las oportunidades que ofrece la transformación digital.

El Distrito Aragonés de Tecnología Alierta se ubica en las parcelas del Plan Especial de Equipamientos del Área del Campus Universitario e I+D de la Universidad de Zaragoza (Actur – Área 5). El ámbito inicial de actuación cuenta con una superficie aproximada de 82 hectáreas, coincidente con el límite del Plan Especial del Campus Universitario, de las cuales alrededor de 30 hectáreas ya están construidas y en funcionamiento, lo que refuerza el carácter real y operativo del proyecto desde su fase inicial.

Situado en el borde norte de la ciudad, el DAT Alierta disfruta de una óptima conectividad interurbana, tanto con el conjunto de Zaragoza como con su entorno metropolitano, actuando además como espacio de transición entre la ciudad y la naturaleza.