Este es uno de los pisos más asequibles que se venden ahora en Zaragoza: dos habitaciones en Delicias por 128.000 euros

En un contexto de precios al alza y escasa oferta de vivienda, encontrar pisos por debajo de los 130.000 euros en el mercado inmobiliario en Zaragoza se ha convertido en una rareza. Sin embargo, el mercado aún guarda oportunidades interesantes para quienes buscan comprar su primera vivienda o invertir. En esta línea, destacan dos inmuebles actualmente a la venta: un piso de dos habitaciones en el barrio de Delicias y una vivienda reformada con terraza en el casco histórico, ambas con precios ajustados y ubicaciones estratégicas.

Un piso funcional en Delicias por 128.000 euros

Salón de piso en Delicias, Zaragoza / Tucasa.com

En el barrio de Delicias, uno de los más poblados y con mayor vida comercial de Zaragoza, se ofrece este piso de 57 metros cuadrados construidos, ideal tanto para parejas como para inversores.

La vivienda cuenta con un salón luminoso con salida a un balcón, una habitación principal de 10 metros cuadrados y un segundo dormitorio de 7,8 metros, perfecto como despacho, habitación infantil o de invitados. La cocina, independiente y funcional, dispone de espacio suficiente para una mesa de desayuno, mientras que el baño incorpora plato de ducha y ventana, un detalle poco habitual en pisos de este tamaño.

El inmueble se encuentra en una segunda planta sin ascensor, aunque con pocas escaleras, y dispone de calefacción eléctrica y agua caliente mediante termo. Construido en 1970, el piso se conserva en buen estado y mantiene ese carácter clásico que muchos compradores buscan para reformar o adaptar a su gusto. Con un precio de 128.000 euros, se sitúa entre las opciones más económicas actualmente disponibles en la ciudad para una vivienda de dos dormitorios.

Piso reformado con terraza en el centro histórico por 112.990 euros

Piso con terraza en Centro, Zaragoza / Tucasa.com

La segunda propuesta se localiza en la calle Casta Álvarez, en pleno casco histórico de Zaragoza, a escasos minutos del Mercado Central, la Plaza del Pilar y la ribera del Ebro. Se trata de un piso de 75 metros cuadrados construidos, ubicado en una tercera planta y completamente reformado.

La vivienda ofrece un salón con cocina americana equipada, dos amplios dormitorios y un baño con plato de ducha y ventana. Dispone además de balcón exterior a la calle y una terraza interior, lo que aporta luminosidad y ventilación cruzada. Entre sus calidades destacan los suelos cerámicos, ventanas Climalit, puertas lacadas en blanco, instalación eléctrica y fontanería renovadas, así como calefacción individual a gas y aire acondicionado por split inverter.

El inmueble se vende actualmente alquilado, con una renta mensual de 610 euros, lo que lo convierte en una opción especialmente atractiva para inversores. Sus gastos de comunidad son muy reducidos, apenas 10 euros al mes, y su precio de venta es de 112.990 euros, una cifra poco habitual para una vivienda reformada y con terraza en pleno centro.

Mientras el precio de la vivienda sigue subiendo en Zaragoza, estos dos pisos demuestran que aún existen oportunidades reales para comprar por debajo de la media del mercado. El piso de Delicias destaca por su precio ajustado y funcionalidad, ideal para quienes buscan una primera vivienda, mientras que el inmueble del centro ofrece rentabilidad inmediata y ubicación privilegiada. Dos perfiles distintos, pero una misma realidad: encontrar viviendas asequibles en Zaragoza es posible, aunque cada vez más excepcional.