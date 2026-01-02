La subida del 2,8% a las tasas de agua y basuras en Zaragoza entra en vigor

Las ordenanzas fiscales aprobadas por el Ayuntamiento de Zaragoza en un pleno municipal hace un par de semanas entraron ayer en vigor, con la llegada del nuevo año. Unas nuevas tasas que contemplan un 2,8% de crecimiento del coste de los impuestos de agua y basuras, pero que también llegan con diferentes bonificaciones centradas en el comercio local y en la dinamización económica.

El consistorio que dirige Natalia Chueca presentó a mediados de septiembre estas nuevas medidas fiscales, que se aprobaron el pasado 23 de diciembre en el pleno y entran en vigor ahora, en 2026. La principal novedad impositiva para el bolsillo de los vecinos de Zaragoza llega con las llamadas tasas medioambientales. Los impuestos de agua y basuras crecen conforme al IPC, un 2,8%, que se traducirá en 8,41 euros anuales de crecimiento para un hogar de tres personas. De media, los zaragozanos verán una factura anual de unos 309 euros después de este incremento.

En materia de transporte público, el precio del billete del bus en Zaragoza volverá a subir en 2026, por lo que la tarifa del transporte público encadena así cuatro años seguidos creciendo. El viaje sencillo se encareció desde este jueves en cinco céntimos, pasando de 1,65 a 1,70 euros en aplicación del incremento del IPC interanual (+3%). No obstante, el ayuntamiento y el Gobierno de España van a seguir bonificando el transporte público durante al menos los seis próximos meses, lo que va a mitigar el impacto de esta subida en el bolsillo de los ciudadanos. Con la tarjeta bus, que es el método de pago más utilizado, un viaje costará solo 0,55 céntimos, un céntimo más que en 2025, por lo que mientras duren los descuentos el aumento apenas se dejará notar.

También permanecen congelados los impuestos municipales, con el IBI en el mínimo legal permitido (0,4%) y el IAE, el impuesto de circulación, el ICIO y la plusvalía en los mismos valores. Según los cálculos del ayuntamiento, el ahorro de los ciudadanos desde 2023, cuando se llevó a cabo esta medida, es de unos 20 millones de euros. Con todo, sí hay algunas modificaciones dentro de algunos de esos impuestos. Por ejemplo, los bares, restaurantes y cafeterías que estén afectados por las obras en la vía pública podrán bonificarse hasta el 95% del IBI, como ya sucedía con el resto de comercios.

En materia de vivienda, el ICIO se beneficiará al 50% a todas aquellas comunidades de vecinos que realicen la Inspección Técnica de Edificios (ITE) a lo largo del año. Este tributo llega con otra novedad, porque las bonificaciones se limitará a un máximo de 500.000 euros.

Los servicios municipales también tienen las tasas congeladas para el presente ejercicio, como en el caso de las piscinas, las escuelas infantiles o las instalaciones deportivas que dependen del consistorio.

Huesca quita la plusvalía y Teruel sigue ‘congelado’

Ni el Ayuntamiento de Huesca ni el de Teruel prepararon una gran revolución respecto a los impuestos a los ciudadanos. El consistorio que dirige la popular Lorena Orduna sí introdujo como novedad la derogación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal), que ya no es una figura tributaria en la capital oscense. Se aprobó también la reducción del 2% en tres tasas vinculaadas al comercio y bonificaciones para algunos casos en el IBI o el IAE, además de actualizar al 2,7% las tasas de agua y de recogida de residuos.

En el Ayuntamiento de Teruel se mantiene la congelación de las principales tasas municipales. La popular Emma Buj mantiene el IBI como uno de los más bajos de todo el país, mientras introduce nuevas bonificaciones en el IAE, en impuestos a vehículos o en las tributos de construcciones y obras, entre otros.