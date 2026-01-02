Zaragoza recaudará 18,4 millones por la venta de suelo para construir más de 500 VPO

Zaragoza tendrá un presupuesto que, por primera vez, superará los mil millones este 2026 (1.039). Su proyecto de presupuestos, presentado en solitario después del plantón de Vox, incluye una inversión que supera los 200 millones y 43,7 millones de ingresos solo por la venta de suelo público. Hasta el 42% de este total llegará por la enajenación de terrenos destinados a la vivienda protegida. En concreto, el Gobierno de Natalia Chueca contempla ingresar hasta 18,4 millones por la venta de parcelas destinadas a la construcción de 584 VPO, la mayoría en Arcosur.

Según el expediente elaborado por la concejalía de Urbanismo, el Gobierno municipal prevé ingresar 11,5 millones por aprovechamientos urbanísticos y otros 32,1 por la venta de suelo municipal. Insisten fuentes municipales en que no se ha presupuestado ninguna operación pendiente de negociar, sino que la mayoría se han firmado en 2025 y se pagarán en 2026. Queda pendiente la millonaria operación de Vía Hispanidad o la de Aceralia, que no se contemplan en el proyecto.

Arcosur, 11,2 millones y 304 pisos

Yendo al detalle, Arcosur concentra buena parte de los suelos públicos que se van a vender para construir vivienda protegida. Este distrito, atascado desde la crisis inmobiliaria, se ha convertido en la obsesión del Gobierno de Aragón y el consistorio que, junto a Ibercaja, están dispuestos a impulsar. De hecho, el pasado mes de octubre firmaron un convenio histórico en el que también estaba incluida la junta de compensación con la idea de urbanizar el barrio en cinco años y construir los 17.000 pisos que faltan en la próxima década. Para ello, la DGA invertirá 20 millones en la urbanización.

Una calle en pleno proceso de urbanización en Arcosur. / MIGUEL ANGEL GRACIA

En este distrito, el ayuntamiento ingresará por la venta de seis parcelas con capacidad para construir 304 pisos públicos 11,2 millones. El consistorio también recibirá otros 6 millones por la venta de una parcela en Parque Venecia, en la avenida Quinta Julia, donde caben 238 VPO y, por último, se embolsará 1,2 millones más por la enajenación de un terreno en Montecanal donde se construirán 42 viviendas públicas.

Vivienda libre

En plena crisis por la falta de vivienda asequible, el ayuntamiento también tiene cerradas varias operaciones para construir vivienda libre que ascienden este año hasta los 6,4 millones. En concreto, la enajenación de estos solares contempla la construcción de 100 chalets y 42 pisos en Montecanal, 11 viviendas colectivas en la avenida Cataluña y 18 en Antonio Leyva. En este caso, el ingreso previsto asciende hasta los 5 millones en 2026, pero el montante definitivo será mayor ya que la operación de Montecanal asciende, en total, a los 12,6 millones.

Vista aérea de Montecanal, en Zaragoza, en una imagen de archivo. / Jaime Galindo

Según se detalla en el expediente, la licitación pública del área de intervención G-89-1 (junto a Gómez Luguna), que tiene una superficie edificable de 22.000 metros cuadrados, se adjudicó en favor de Ebrosa y Ferisa Zaragoza. Un acuerdo, que incluye tres pagos, de manera que en 2025 el consistorio se hizo con el 40% del total, misma cantidad que recibirá en 2026, mientras que en 2027 cobrará el 20% restante. Sin cambiar de barrio, también ha vendido otro solar municipal por 800.000 euros.

Aprovechamientos de los polígonos

La enajenación de parcelas en los polígonos engrosarán las arcas municipales. El consistorio recibirá 3 millones por una parcela de 100.000 metros cuadrados en el polígono Empresarium. Al menos, este es el precio estimado de la licitación pública. Y 3,5 por otra en Malpica.

En cuanto a los aprovechamientos urbanísticos, el ayuntamiento ingresará este 2026 un total de 11,5 millones, sin contar con los de Aceralia, que no se ha incluído en la previsión ya que no hay fecha todavía para empezar a adecuar la zona y, menos todavía, para construir. Zaragoza ingresará de las cuentas de Amazon y Microsoft 2,3 millones correspondientes al 5% del aprovechamiento urbanístico derivado de los PIGA (Proyectos de Interés General de Aragón) tramitados por el Gobierno de Aragón en el polígono Empresarium donde Amazon abrirá un centro de datos (1 millón) y en la prolongación de Parque Venecia, donde Microsoft va a hacer lo propio (1,5). Cambiando de polígono, en el de Malpica, el aprovechamiento de otro PIGA "podrá" suponer un ingreso para las arcas municipales de hasta 3,5 millones.

Muy reciente es la operación que el ayuntamiento ha cerrado con Instalaza, cuyo convenio urbanístico está actualmente en redacción y dejará a las arcas municipales un millón de euros y 155 viviendas en el barrio. Por último, se prevén otros 1,5 millones por la enajenación de un terreno en Casablanca.

Y como colofón, el consistorio también alcanzó iun acuerdo con la propiedad de los suelos donde hasta este verano seguía viéndose lo que un día fue el colegio de Jesús y María. En pleno corazón de la capital, Wilcox construirá169 viviendas libres en una zona de la ciudad muy cotizada. A cambio, el ayuntamiento obtendrá una parcela en el solar del colegio de 4.000 metros cuadrados para construir, más adelante, un equipamiento, una pequeña parcela destinada a zona verde en Doctor Iranzo; otra en Miguel Servet donde el ayuntamiento podrá levantar 15 viviendas de alquiler asequible; y 3,2 millones.