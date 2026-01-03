Beber cerveza aumenta los ingresos del ayuntamiento: ¿cuánto ingresa Zaragoza con impuestos especiales?

El Ayuntamiento de Zaragoza dispondrá el año que viene, cuando se aprueben los presupuestos sea por la vía que sea, de 1.039 millones de euros. Eso supone que dispondrá de esta cantidad exacta de dinero para gastar pero que también prevé ingresar esa misma cantidad para que el balance sea cero. Entre las distintas fuentes de ingresos del consistorio, la que más peso tiene son las transferencias de otras administraciones, principalmente el estado, que suponen cuatro de cada diez euros que llegan al ayuntamiento de la capital aragonesa. Pero hay más.

Otras formas de ingresar dinero son los préstamos bancarios, la venta de suelo y, como no, los impuestos. Algunos de ellos los recauda y regula directamente el Ayuntamiento de Zaragoza, como es el caso del IBI, aunque siempre dentro de una normativa común para todo el Estado. Otros tributos, sin embargo, le llegan al consistorio procedentes de otras administraciones, como es una parte del IRPF que pagan los ciudadanos con la renta o los llamados impuestos especiales, que gravan ciertos productos de manera concreta.

Es el caso, por ejemplo, de los impuestos sobre la cerveza, el alcohol, el tabaco y los hidrocarburos. Para el año que viene, el Ayuntamiento de Zaragoza contempla ingresar por esos cuatro conceptos 4.112.455 euros, una cifra que apenas supone un 0,4% del presupuesto global, pero que basta para financiar, por ejemplo, las obras de reforma del entorno de La Romareda.

¿Cómo se calcula el impuesto?

La cifra varía cada año y no depende del consumo de los zaragozanos, si bien va fluctuando. Es un impuesto que recauda el estado y que se reparte entre las ciudades según unas fórmulas aritméticas en función de la población de cada urbe y de otros conceptos.

De los cuatro impuestos mencionados, el de la cerveza es el que menos dinero deja en las arcas municipales. En 2024, el último del que se disponen datos al completo, este tributo supuso unos ingresos para Zaragoza de tan solo 66.725 euros. Este impuesto se pone a todas las cervezas o bebidas mezcladas con cerveza que tengan más de 1,2 grados de alcohol y se calcula en función de los hectolitros producidos. Por cada hectolitro el Estado cobra entre 2,75 y 7,48 euros en función de la graduación.

Por comparar, en 2015, hace 10 años, Zaragoza recaudó 51.441 euros por este mismo impuesto, por lo que la subida ha sido porcentualmente significativa, aunque no en números absolutos.

Otros impuestos especiales

Lo que sí que supuso un ingreso importante para la ciudad en 2024 fue el impuesto de hidrocarburos, que dejó 3.023.195 euros en las arcas municipales. La previsión para este 2026, sin embargo, es menos halagüeña y se queda en los 2.263.599 euros.

Con respecto al impuesto al alcohol, donde entran las bebidas con más graduación que la cerveza, el consistorio calcula que en 2026 ingresará 185.550 euros, también menos que en 2024, cuando la cifra ascendió hasta los 273.425 euros. Por su parte, el tributo que grava "las labores del tabaco" -así se llama- dejará, si se cumplen las previsiones del área de Hacienda, 1.592.849 euros, más que en 2024, cuando la recaudación fue de 1.124.601 euros.