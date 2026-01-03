Uno de cada cinco edificios inspeccionados en Zamoray-Pignatelli (Zaragoza) presenta deficiencias graves

El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha completado el 77,04% de su Plan Especial de Inspección de Edificios en la zona de Zamoray, Pignatelli y el Casco Histórico al completar la visita a 208 de los 270 inmuebles previstos. El objetivo de estas actuaciones es analizar el deber de conservación edificatoria en términos de “seguridad y estabilidad de los edificios, de manera que se elimine en lo posible el estado de inseguridad de la edificación que pueda existir en la actualidad”, ha informado el concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

Desde el pasado mes de abril, cuando se se iniciaron las visitas técnicas, y hasta final de diciembre, las inspecciones municipales han arrojado un balance de 49 edificios en perfecto estado físico y administrativo, 109 inmuebles con alguna incidencia media o normal, y 46 con requerimientos por cuestiones de mayor gravedad. Asimismo, hay 4 inmuebles donde la propiedad o residentes han impedido el acceso a las fincas.

En decir, un 75,96% de los edificios (158 de los 208) está en correcta situación (49) o con algunas salvedades (109), “por lo que no existe un riesgo de las estructuras, si bien es necesario en algunos mejorar la conservación y mantenimiento para evitar la degradación con el paso del tiempo, y que desemboque en otras situaciones más complejas”, ha indicado Víctor Serrano. Existe otro 22,12% de mayor gravedad catalogados en prioridad alta de actuación, o sobre los que se ha emitido providencias o diligencias (46). Y en un 1,92% no se ha podido por el momento entrar a analizar (4 inmuebles).

El resultado

Dentro de las patologías subsanables y requerimientos que los funcionarios han ido registrado, el problema más frecuente tiene que ver con las humedades, por lo que un 54,81% de todos los inmuebles tendrán que actuar para solventar manchas de humedad, corrosión de elementos metálicos, descamación de revocos, o filtraciones. El segundo problema más común tiene que ver con las fachadas, dado que el 50,96% de los edificios debe hacer actuaciones de pintura, impermeabilización, reparación de fisuras o mantenimiento de elementos.

Y, en tercer lugar, un 39,42% de los inmuebles tendrá que mejorar cuestiones de la red de saneamiento, es decir tuberías de agua residuales, bajantes y sus conexiones, fosas, o renovación de fontanería; y en el mismo porcentaje deberán prestar atención a sus cubiertas, en concreto a posibles problemas en tejas, cornisas, aislamiento, inclinación, acumulación de suciedad o vegetación.

“En el listado de peticiones de mejora para obtener un estado de revista perfecto también se encuentran otras situaciones como la necesidad de actuar en estructuras y balcones, o frente a la presencia de xilófagos (termitas) o fibrocemento”, ha añadido el concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda. Así mismo, “al 40% de los edificios visitados se les ha solicitado poner al día y/o presentar su Inspección Técnica de la Edificación (ITE), que es una obligación de los propietarios regulada por normativa nacional”, ha recordado Víctor Serrano.

Por su parte, asociaciones como Calles Dignas han recordado en más de una ocasión que en abril, cuando se reunieron antes de iniciar el plan extraordinario de inspecciones, Serrano se comprometió a estudiar ayudas específicas para la conservación puesto que las líneas existentes en la actualidad están más pensadas para la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad, pero no para cuestiones estructurales.