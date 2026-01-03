Los juguetes más populares en Zaragoza para la llegada de los Reyes Magos: Harry Potter, Stranger Things y juegos de mesa más "clásicos"

Ya pasada la Navidad y con un año nuevo recién empezado, la actividad en los comercios no para. La llegada de los Reyes Magos está al caer y los más pequeños ya han apuntado en la lista de juguetes qué quieren que les traigan en esta fecha tan especial. A las jugueterías de Zaragoza les esperan todavía unas últimas horas de lo más ajetreadas para terminar de envolver los deseos de muchos niños y niñas, que estarán debajo del árbol la mañana del 6 de enero.

Entre los productos más populares y que ahora mismo están agotados en la juguetería Abracadabra, ubicada en la esquina de Gran Vía con la calle de Laguna de Rins, están la muñeca Gabby Sirena y el frigorífico de los MiniBrands, para aquellos que quieran empezar a fantasear con volverse maestros culinarios. Los precios oscilan los 40 y los 30 euros respectivamente.

Más modelos de muñecas que están triunfando entre los zaragozanos son, por ejemplo, la 'Nancy en clase de yoga' (44.99€), el Nenuco Sara (44.95€) y una de las míticas, la Barbie Pediatra (29,95€).

Otros juguetes altamente demandados en esta tienda de Zaragoza, donde se observa una tendencia al alza y bastante común entre menores: las series y sagas de películas. Entre los estrenos más recientes, el modelo de despertador de Ángel y Stitch (34,95€) ha volado después del estreno en mayo de su película vesión 'live action', es decir, interpretada por actores de carne y hueso. Lilo & Stitch siempre han sido dibujos animados, pero el año pasao cobraron vida y eso multiplicó su popularidad entre la población infantil.

Otra novedad que ha irrumpido en el mercado este año ha sido la segunda parte de la quinta temporada de Stranger Things, fenómeno de Netflix que aterrizó a principios de diciembre y que ha enamorado a miles de chavales. En este caso, un producto bastante solicitado son los Funko POP de sus personajes protagonistas (en torno a los 18 y 20 euros), que adornarán la habitación de muchos fans de esta serie cuya primera temporada data del año 2016.

Da hace algunos años, pero que siguen causando sensación, están las figuras de construcción de LEGO, otro de los indispensables en la infancia de muchos. Harry Pottersigue vendiendose muy bien de cara al público infantil, ofreciendo piezas y construcciones cuyos precios pueden oscilar entre los 35 y los 100 euros, e incluso en la tienda oficial, superar los 300.

La muñeca Bratz de Lola Indigo es una de las más buscadas esta Navidad. / Jaime Galindo

La sorpresa llega cuando la IA irrumpe en grandes centros comerciales como El Corte Inglés. De la pantalla del ordenador a las estanterías ha llegado la moda de los Brainrot, unos animales fusionados con objetos cotidianos que llamaron la atención de millones de jóvenes en la red social TikTok. Tralalero Tralalá, un tiburón de tres patas con unas zapatillas Nike; Boneca Ambalabu, un sapo con cuerpo de neumático; o Chimpanzini Bananini, un simio con forma de plátano, son algunos de los cientos de personajes generados con inteligencia artificial que se hicieron tan virales a principios del 2025.

Sus muñecos, de mayor o menor tamaño, se han convertido en una de las demandas de estas Navidades para niños y niñas que se han hecho fanáticos de ellos. Algunos de estos juguetas, hasta son capaces de reproducir canciones también elaboradas con IA, como la de Udin Din Din, viralizada hasta hace pocos meses.

'Scalextric' y juegos de mesa

Los juegos de mesa siguen vigentes en las listas de deseos de miles de zaragozanos. Entre los más novedosos o modernos en este ámbito están SkyJo, Mike El Ahorcado, el Catán o el Tapple, con un rango de precios que se encuentra entre los 20 y 30 euros.

En Eurekakids, juguetería ubicada en la calle Sanclemente en la capital aragonesa, optan por un producto en su mayoría elaborado por madera, lo que le aporta un toque más rústico y clásico. De hecho, los juegos de mesa más tradicionales se siguen vendiendo durante estas fechas, algo que permite mantenerlos vivos con el paso de los años. En este negocio los que más triunfan son el Hundir la Flota y el ¿Quién es quién?, comenta su dependienta a este diario. Otra tendencia que "no se pierde" son los accesorios y juguetes de experimentos o que implique aplicar la ciencia, al igual que los maletines de médicos y veterinarios.

Y para cerrar este listado, los vehículos de todo tipo van a ser protagonistas en todas las casas y jardines de la ciudad este próximo 6 de enero. Ya sean en una estatura más pequeña, en forma de scalextric, tractores, trenes o excavadoras, un ámbito "que vuelve locos" a los niños, como a una escala mayor, con los típicos triciclos y motos, que los pequeños podrán conducir solamente con el uso de sus pies. "La estrella de este año es sin duda el patinete", asegura José Ángel Oliván, secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), quien además hace balance de los precios. "No ha habido un incremento excesivo más allá de aquellos con las demandas más altas", añade.

Según señala, en regalos las familias aragonesas se gastarán algo más de 150 euros durante este periodo navideño, un cálculo a día de hoy, "estimado", debido a que todavía queda que Melchor, Gaspar y Baltasar hagan sus compras estos primeros días del año.