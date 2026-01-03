Confirmados los cabezas de lista de Vox para las próximas elecciones autonómicas en Aragón

Aunque todavía no se han hecho públicas las listas completas, ya se conocen quiénes encabezarán las listas de Vox en cada una de las provincias aragonesas para las próximas elecciones autonómicas. Según ha dado a conocer la formación, la ultraderecha en Aragón ha apostado por la continuidad puesto que al frente de cada una de las candidaturas repetirán los mismos representantes que ya lo hicieron en los comicios de 2023.

Así, Alejandro Nolasco volverá a repetir como cabeza de lista por Teruel. Según confirmó la formación esta misma semana, Nolasco será además el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón de Vox en las elecciones, repitiendo así como cabeza visible de los de Abascal en la comunidad, al igual que lo fue hace dos años cuando su partido consiguió siete escaños y entró a formar parte del Ejecutivo autonómico con él como vicepresidente hasta que decidieron romper con el PP.

En Huesca, el cabeza de lista volverá a ser David Arranz, mientras que en Zaragoza repetirá Santiago Morón, quien estará acompañado por la actual presidenta de las Cortes, Marta Fernández, como número dos. Tanto el número 3 como el 5 son nuevos en las listas y se trata de el abogado y exasesor de Cs Javier Alonso y el letrado del Ejecutivo autonómico Luis Biendicho. En el cuarto lugar estará Carmen Rouco, quien fuera concejala en el ayuntamiento de la capital aragonesa entre 2019 y 2023, cuando marchó a las Cortes. En Teruel, a Nolasco le seguirá Aroha Rochela, mientras que en Huesca Arantxa Simón ocupará el sedundo lugar de la lista. Estos son todos los nombres que han dado a conocer desde Vox:

Provincia de Huesca

1. David Arranz

2. Arancha Simón

3. Sergio Marco

4. Lorena García

5. José Luis Rubió

6. Beatriz Oliván

Provinvia de Zaragoza

1. Santiago Morón

2. Marta Fernández

3. Javier Alonso

4. Carmen Rouco

5. Luis Biendicho

6. Ana Pardo

7. Juan Vidal

8. Ana Pilar González

9. José Antonio Soláns

10. Arancha Echeverría-Torres

Provincia de Teruel

1. Alejandro Nolasco

2. Aroha Rochela

3. Carlos Javier Andreu

4. Sandra Martínez

5. Joaquín Buj

6. Pilar Loma