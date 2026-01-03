El restaurante más famoso de Europa está en Zaragoza: tiene 10.000 reseñas y un menú diario económico
El establecimiento ofrece un menú diario por menos de 17 euros
Zaragoza cuenta con grandes restaurantes donde degustar la exquisita gastronomía española, algunos de ellos con Estrella Michelín y Soletes Repsol, un reconocimiento a su calidad e innovación en los fogones. Sin embargo, para comer bien no es necesario acudir siempre a la alta cocina. La capital aragonesa ofrece un sinfín de lugares, tanto en sus calles más centricas como en los barrios de la periferia, e incluso en los polígonos industriales y áreas de descanso de los alrededores.
En Zaragoza se encuentra el que es para muchos el restaurante más famoso de Europa. Se trata del establecimientos de Aragón con más valoraciones en Google --cerca de 10.000 opiniones--, especialmente famoso entre los transportistas. Simpre se ha dicho que donde paran los camioneros se come bien, ya que pasan muchas horas en carretera y conocen los mejores lugares para descansar y reponer fuerzas.
El restaurante favorito de los transportistas
Sin duda, el Restaurante Rausan es el favorito de los transportistas que pasan por Zaragoza con sus mercancías. Ubicado en el área de servicio de Alfajarín, es un punto estratégico a pocos kilómetros de la capital aragonesa y a 300 kilómetros de las cuatro principales ciudades comerciales de España como son Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Rausan se ha convertido en un establecimiento de referencia en la carretera nacional II, recomendado por su comida abudante, de calidad y a precios asequibles, lo que lo convierte en un punto de encuentro de transportistas, viajeros y vecinos de la zona. Además, dispone de alojamiento económico en su hotel de dos estrellas.
Un complejo pensado para todos los viajeros
Rausan es un complejo pensado tanto para el viajero individual, como para grupos, pasajeros de autobuses, equipos deportivos y transportistas. Dispone de cafetería y bar abiertos las 24 horas del día, además de un restaurante con capacidad para 600 comensales. Un lugar que destaca por su ambiente familiar y producto de calidad.
El restaurante ofrece distintas opciones de menú y carta en función de las necesidades de sus clientes. El menú diario, por un precio de 16,90 euros, incluye primero, segundo y postre a elegir, con pan y bebida.
Por poner un ejemplo, este jueves se podía elegir de primero entre unas pochas con chorizo, sopa de pescado, acelgas con patata, macarrones boloñesa y ensalada caprese. De segundo, las opciones iban de los muslitos de pollo al chilindrón, al conejo asado con patata al horno y ali oli o el bonito a la riojana, pasando por el filete de ternera a la plancha o chuleta de cerdo a la parrila.
Además, quienes busquen algo más especial disponen del menú Rausan con comida algo más elaborada por 25 euros, y de un menú especial, con borraja con almejas y paletilla de ternasco asado, por 32,50 euros. El horario de apertura es, para las comidas, de lunes a domingo de 12.45 a 16.00 horas, y para cenas, de lunes a viernes, de 20.15 a 22.45 horas. Sabados y domingos cerrado.
