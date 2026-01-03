Estas son las horas en las que es más probable que nieve en Zaragoza

Las borrascas se nombran por orden alfabético y la casualidad y el destino han querido que, con la F de Filomena, llegue ahora Francis. Y no va a llegar al nivel de aquel histórico temporal, pero en muchos puntos de Aragón va a nevar... y mucho.

El Pirineo oscense y el Sistema Ibérico se van a llevar la mayor cantidad de nieve, como era de esperar. También Teruel capital (y gran parte de la provincia) va a vivir una intensa nevada con toda seguridad, lo mismo que la parte oriental de Aragón.

¿Pero qué pasa con Zaragoza? ¿Nevará? ¿Viviremos imágenes como las del 2021? Y en caso de que nieve, ¿cuándo lo haría?

Francis ya está aquí, en el sur de España concretamente, y durante este sábado y el domingo se juntará con otra masa de aire frío y se irá desplazando hacia el noreste peninsular. O sea, de lleno hacia Aragón. Llegará entre las últimas horas del domingo y el lunes.

La cota de nieve, en algunos puntos, bajará hasta los 100 metros, por lo que nevaría en Zaragoza. Sin embargo, aunque es probable que caigan copos, será muy difícil que de verdad cuajen.

"Aquí (Zaragoza y puntos de la depresión del Ebro) la posibilidad de ver nevar es baja, como mucho se verán caer copos sueltos que no irán a más. En esta zona el aire frío también hará que baje la cota de nieve, pero vendrá acompañado a su vez de cierzo, por lo que las precipitaciones se verán desplazadas por el viento, impidiendo que se produzcan en estos lugares en el momento en el que la cota de nieve sea más baja", explica Meteo Aragón.

Es posible que caiga algo de aguanieve para el partido entre el Real Zaragoza y Las Palmas, aunque es poco probable, y aún menos que afecte a la cabalgata de los Reyes Magos del lunes. Si ha de nevar, será en a última hora de la tarde del domingo y las horas siguientes.

Lo que está clarísimo es que, más allá de que vaya a nevar en Zaragoza, la ciudad se va a congelar, ya que, desde el domingo, toda la siguiente semana habrá mínimas de 0 y 1 grados y máximas de 6 grados como mucho y con cierzo, lo cual hará que la sensación térmica sea todavía menor.