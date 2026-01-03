Más suelo, plusvalías y multas: los ingresos que sostienen el presupuesto récord de Zaragoza

Zaragoza contará con unos presupuestos "históricos" este 2026. Por primera vez superarán la cifra de los mil millones (1.039) que contemplan 200 para inversiones en los barrios, con la reforma de calles y avenidas como protagonistas o el impulso de nuevos equipamientos, como la reconversión de Giesa o el centro deportivo Distrito Sur. Para pagar las operaciones primero hay que ingresar y, una parte importante del total, llegará de los impuestos directos (286 millones) y de las transferencias corrientes (446,2), es decir, de los fondos del Estado o el Gobierno autonómico.

La concejala de Hacienda, Blanca Solans, ya destacó en la presentación del proyecto de presupuestos que había dos motivos que permitían crecer y hacerlo con confianza. Por un lado, el contexto económico a nivel nacional, con un "gran dinamismo" de las figuras impositivas que le permiten al Estado recaudar más, lo que beneficia a las entidades locales, que también reciben más. En concreto, Zaragoza ingresará 18 millones más que el año pasado por las transferencias corrientes.

En segundo lugar, el dinamismo del mercado inmobiliario permite que impuestos bonificados, como la plusvalía, reporten a las arcas 32 millones, cuatro más que en la previsión de 2025. También crece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras hasta los 21 millones, tres más que hace un ejercicio. Más ejemplos. Por la autorización de licencias urbanísticas, las arcas municipales se embolsarán 6,2 millones.

El que se mantiene estable es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que asciende hasta los 164,5 millones. Se trata del impuesto directo más importante para el consistorio, con el que más recauda, seguido de la plusvalía.

12 millones por multas de tráfico

En cuanto a las tasas y precios públicos, que este año permitirán a las arcas sumar 158,9 millones (11 más que hace un año), vuelve a destacar la previsión del ayuntamiento por multas de tráfico, hasta 12 millones estiman desde Hacienda que se recaudarán este año por las infracciones de los conductores. Los ingresos por este concepto se han ido incrementando en los últimos años, aunque todavía quedan lejos del año 2021, cuando escalaron hasta los 15 millones. Y por la retirada de los vehículos del depósito se calculan 1,5 millones que irán directos a las arcas públicas.

Por el abastecimiento de agua, el ayuntamiento recaudará a lo largo de este ejercicio 38,5 millones, cuatro más que hace un año como consecuencia de la subida del recibo, que se sumarán a los 19,5 de la recogida de basuras y otros tantos por el tratamiento. Este 2026 se incrementarán estos recibos un 2,8%, conforme al IPC, defienden desde el Gobierno, lo que se traducirá en un incremento del recibo de 8,41 euros de media al año para un hogar con tres personas, llegando a los 309 euros anuales.

El ocio en la calle también tiene su coste. Así, la concejalía de Hacienda prevé recibir 1,7 millones por los veladores y sombrillas que amenizan los paseos por la calle y animan el ocio. Y 1,2 por la venta ambulante, es decir, por el rastro, cuya organización lleva años reclamando una segunda ubicación para rentabilizar su negocio.

Venta de suelo

Hay otra fuente de financiación que también se eleva este 2026 es la enajenación de terrenos municipales. El proyecto de presupuestos contempla en el capítulo de operaciones de capital un incremento en la recaudación por la venta de suelos municipales, hasta 42 millones a lo largo de 2026 frente a los 29 que se estimó ingresar hace tan solo un año. Una previsión que, por cierto, no incluye la millonaria operación de Vía Hispanidad o el desarrollo de los suelos de Aceralia.

Desde que el PP recuperó la Alcaldía con Jorge Azcón ha sido una obsesión reducir la deuda. Y se ha conseguido. En 2025 se amortizaron 46,3 millones, y este año la alcaldesa quiere superar la cifra y llegar a amortizar 49,4. Esta es su intención en un ejercicio en el que el pasivo financiero se eleva hasta los 49 millones, 19 más que hace tan solo un año.

Cabe destacar aquí que el Gobierno municipal no era independiente financieramente del Gobierno de Aragón desde finales de los 80 y, ahora y tras haber saneado sus cuentas, puede volver a acudir a los bancos sin necesidad de que el Ejecutivo le dé el visto bueno.