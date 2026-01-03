Zaragoza es la tercera provincia española que más dinero se gasta en juguetes: esta es la cantidad

Cada consumidor zaragozano gastará en juguetes hasta el Día de Reyes una media de 314 euros. Es una de las cifras más elevadas de toda España, donde la media se sitúa en torno a los 255 euros. Una vez más, la capital de Aragón se sitúa a la cabeza en este cuadro de honor solo por detrás, en esta ocasión, de Vizcaya (334) y Málaga (322).

La Asociación Española de Consumidores (Asesco) ha realizado un sondeo dirigido a los consumidores para conocer la intención de gasto en el presente periodo festivo. Zaragoza es una provincia con un largo historial de compras navideñas. Hay una explicación sencilla: “Tiene más tradición que otras capitales del país porque sus habitantes disponen de una amplia oferta para llevar a cabo sus compras. En la ciudad de Zaragoza hay mucha propuesta”, explica Miguel Ángel Ruiz, presidente de Asesco.

Las diferencias con las otras dos provincias aragonesas son evidentes. Los zaragozanos destinarán más de 100 euros en juguetes que sus vecinos. En Teruel, cada consumidor gastará una media de 220 euros, cifra aún menor en Huesca, donde desembolsará 200 euros.

La industria juguetera española (AEFJ) anticipó antes del inicio de la campaña navideña un ejercicio 2025 muy positivo, e incluso avanzó que el sector podría crecer en torno al 2,5%. Los datos no se darán a conocer hasta que se cierre la temporada, pero sí se puede hablar ya de sensaciones: “El año pasado se cumplieron las expectativas”, apunta Ruiz, quien adelanta que cada consumidor podría ver encarecida su cesta de la compra en un 10 por ciento con respecto a 2024: “Nos nos equivocábamos cuando pensábamos que iban a ser unas navidades más caras. Ocio y alimentación son las categorías que más han subido, pero los regalos también se han incrementado de manera importante”, destaca.

Varias familas, este viernes, realizando los últimos encargos en una tienda de juguetes. / Jaime Galindo

Revertir la caída de facturación registrada en 2024 se sustenta en el esfuerzo permanente por adaptarse al mercado y contener los precios de los juguetes. El contraste entre el IPC actual del 3,1% y el específico del juguete que registra una caída del 0,6%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto implica que las familias pueden acceder a los productos más demandados sin grandes variaciones de precio.

A pesar de esta inflación negativa, los consumidores consideran que este año está todo un poco más caro: “Ha subido todo. Un consumidor va a comprar y lo ve todo más caro en general. No solo por los costes de producción, también hay detrás cuestiones laborales. La sensación que tiene el consumidor es que todo le cuesta más que el año pasado”, opina Ruiz.

¿Qué hacer antes de ir a comprar?

Comparar precios es fundamental, así como optar por juguetes un poco más económicos sin desatender la seguridad del producto: “Es peligroso dejarse seducir por juguetes más baratos que en demasiadas ocasiones salen muy caros. Debemos vigilar siempre la seguridad del juguete y examinar bien el etiquetado, etc. El mejor consejo que podemos dar es analizar el mercado. No hay un establecimiento en el que esté todo más asequible. Tendrá algunos productos, pero no todos”, añade el presidente de Asesco.

El consumidor debe ser consciente de que un juguete sin garantías de seguridad puede ser fatal porque puede poner en juego la seguridad del niño. “Hemos visto casos en los que se ha puesto en peligro la integridad del menor”, relata Ruiz. “Por intentar ahorrar algo de dinero, sobre todo en los canales de venta 'online', se han producido percances. Cuidado también con las falsificaciones de juguetes. Aparecen productos mucho más económicos que incumplen los requisitos de seguridad que exige la Unión Europea para ser comercializados”, añade.

En un estudio realizado por Asesco solo un 18% de las personas encuestadas atienden al etiquetado. La mayoría se fija únicamente en el precio: “Existe cierta preocupación porque se compren artículos que no cumplan condiciones en cuanto a seguridad y etiquetado. Hay quien se deja llevar por un precio económico como consecuencia de la crisis económica. El precio debe ser un factor determinante pero siempre y cuando la calidad del juguete sea la óptima para ser comercializados en España. Lo contrario, podría conllevar un importante peligro para la seguridad de los niños que utilicen estos juguetes”, apostilla Miguel Ángel Ruiz.

Comprador impulsivo

El comprador navideño también tiene otro hándicap importante: es impulsivo. “En demasiados casos tampoco atiende a los condicionantes de seguridad. Se compran juguetes sin tener en cuenta incluso los gustos de los propios niños. Pesa más el precio que la calidad. Esto es muy peligroso porque debería ser al revés. Primero debemos mirar la calidad y luego satisfacer el gusto de cada niño”, matiza.

Para finalizar, desde la asociación de consumidores recuerdan que, si bien el número de artículos retirados durante el año ha sido elevado, las quejas que llegan a los servicios de consumo y a las asociaciones de consumidores sobre juguetes son mínimas. “Hay que hacer especial hincapié en concienciar al consumidor que su labor activa es esencial para que sus derechos se hagan valer”, termina Ruiz.

La afluencia de compras se ha intensificado estos días en las tiendas de Zaragoza. / Jaime Galindo

En el caso concreto de Aragón, la Federación de Comercio y Servicios de Zaragoza y provincia (Ecos) confía en que el periodo navideño sea positivo. En su caso, las empresas asociadas ofrecen servicio durante todo el año, aunque Vicente Gracia, su secretario general, matiza que en estas fechas se concentra el grueso de la facturación. Durante estos días, el juguete se asocia directamente al concepto de regalo, lo que eleva la demanda hasta su punto más álgido, aunque se trata de un producto que funciona durante todo el año. “Nuestra ventaja es precisamente la especialización. Frente a otros formatos comerciales que solo refuerzan su oferta en estas campañas, los establecimientos especializados en juguetes mantienen una propuesta permanente, con garantía y atención al cliente durante todo el año”, explica.

Zaragoza supera la media de gastos

Los consumidores zaragozanos también se sitúan a la cabeza en cuanto a los gastos medios totales de la campaña de Navidad. La Asociación Española de Consumidores ha realizado una encuesta para conocer el desembolso que los españoles realizan con motivo de las celebraciones festivas. Así, en Zaragoza se destinan 110 euros a la compra de lotería de Navidad y del Niño, 398 en alimentación, otros 398 en regalos, 314 en juguetes, 345 en ocio y 98 en otros gastos propios de estas fechas. En total, cada zaragozano gastará 1.663 euros. La media nacional se sitúa en 1.300,13 euros, divididos en lotería (96,15), alimentación (313,02), regalos (310,52), juguetes (255,71), ocio (225,83) y otros (98,99). En Huesca, la media arroja un gasto de 1.359 euros y en Teruel de 1.196.