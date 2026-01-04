Adiós a un icónico bar de Zaragoza: El Pato Rojo baja la persiana tras 50 años abierto

Si por algo se ha caracterizado este 2025, ha sido por el continuo ajetreo de aperturas y cierres de restaurantes en Zaragoza. Todas las semanas se han anunciado despedidas de negocios emblemáticos de la hostelería en la capital aragonesa que ha sentado como un cántaro de agua fría para muchos zaragozanos. Al mismo tiempo, también han surgido nuevas propuestas que han llegado a la ciudad para renovar una oferta gastronómica de lo más completa. Hoy es posible probar cualquier tipo de comida de distintos rincones del mundo sin tener que abandonar Zaragoza.

Uno de los lugares más icónicos de la periferia de la ciudad para disfrutar de almuerzos, tortillas de patata y cualquiera de sus pinchos anunció hace unos días su cierre a través de sus redes sociales. El Pato Rojo, situado a las afueras de la capital aragonesa, en el número 1 de la avenida de Valdefierro, dice adiós a su clientela tras 55 años de andadura, en los que se ha convertido en un lugar de encuentro para los vecinos de este barrio zaragozanos que acudían día si y día también hasta este establecimiento.

Tras la barra de este emblemático restaurante se encontraba Pepe, un hostelero que cogió el testigo de sus padres hace unos cuantos años, junto a un gran equipo de camareros y cocineros. A través del perfil de Facebook del local, los trabajadores han querido tener un gesto de cariño con su clientela: "Dar las gracias a todos por habernos acompañado y dado tanto cariño hasta el final. De parte de todos los que formamos parte del Pato Rojo, infinitas gracias, os llevamos y os llevaremos siempre en nuestro corazón".

Un almuerzo del restaurante. / El Pato Rojo

Un menú del día y numerosos almuerzos

Durante cerca de 55 años, el Pato Rojo se ha consolidado como un referente del zaragozano barrio de Valdefierro. El local abría sus puertas a primera hora de la mañana, sobre las 5.30 - 6.00 horas, para dar los primeros desayunos y almuerzos a los numerosos operarios de las fabricas colindantes y a los vecinos del barrio. Su ambiente de bar de toda la vida y su comida casera eran las principales armas de un local que cierra tras llevar abierto más de medio siglo.

El Pato Rojo contaba con un menú diario por 13,95 que incluía postra o café, pan y bebida. Algunos de sus platos más conocidos era: rancho al estilo aragonés, macarrones salteados con chorizo de Soria y tomate o torta de queso curado con anchoas y tomate como primeros platos. Los comensales como segundo podían pedir: costilla de cerdo asadas con patatas panadera, longaniza de Ariza con pimientos y patatas o solomillo y ternacos que contaban con un suplemento.

El restaurante abrió sus puertas por última vez el pasado 31 de diciembre. Los trabajadores del Pato Rojo se dieron cita en local junto a clientes y amigos para brindar por la jubilación del propietario que deja un hueco inmorrable para muchos vecinos del barrio.