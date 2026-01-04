Julio Calvo, portavoz de Vox en Zaragoza: "El contexto electoral es una simple coincidencia. No votamos que no pensando en eso"

Anunciaron que no aprobarían las cuentas de Natalia Chueca cuando ya las habían negociado. ¿Por qué lo que les valía a principios de diciembre no les valió después?

Vamos a ver, nosotros siempre hemos hecho otro tipo de planteamientos que entran dentro del presupuesto y al margen del presupuesto, como es el tema de la simplificación administrativa y la reducción de gastos. Llevamos años pidiéndolo y siempre nos hemos planteado, y esa es la verdad, dar un puñetazo encima de la mesa para que de una vez se tomaran esas iniciativas que no se están tomando. Y luego una de las cosa que nos hizo plantearnos esto (el votar en contra de los presupuestos) en serio fue la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones. Nos decían que era un imposible pero en Sevilla y Valencia se va a retrasar la entrada de la ZBE y aquí no. Así que ya dijimos que no. Que ya basta.

Pero esa cuestión y otras que han esgrimido no dependen del presupuesto. Y sabe, además, que no poner en marcha una ZBE a la que obliga la ley podría suponer la pérdida de millones de euros provenientes del Gobierno de España.

Sí, también Valencia, y ahí no les ha supuesto ningún problema. Y son cuestiones que no dependen del presupuesto, pero sí, en definitiva, todo depende del presupuesto.

Otra de las cuestiones que señalaron para votar en contra fue el aumento del gasto corriente (nóminas, bienes y servicios), que crece en 50 millones de euros, un dinero que va a pagar el aumento salarial de los funcionarios y a las contratas como la recogida de residuos o el bus urbano. ¿Cómo proponen contener el gasto corriente?

El gasto corriente se controla precisamente mediante una simplificación administrativa, recortando otros gastos inútiles. Tenemos un montón de sociedades y patronatos que ahora mismo son la zona oscura del ayuntamiento, esa zona que se escapa al control de la oposición. Ahí se podría recortar.

Pero el presupuesto de los patronatos y sociedades no entra dentro del capítulo 1 y 2 del presupuesto, que es el que engloba el gasto corriente y lo que aumenta en esos 50 millones que ustedes criticaban.

Bueno, evidentemente, eso no se puede controlar. Hay una subida del sueldo de los funcionarios de un 2,5% para este año si no me equivoco. Y sobre todo la partida de los buses va a subir un montón, efectivamente, pero hay otros gastos en donde efectivamente se puede ir recortando. Y desde luego, si no simplificamos la estructura administrativa del ayuntamiento, difícilmente vamos a poder controlar los gastos.

"Si nos aceptaran todas las enmiendas, no nos quedaría a lo mejor otro camino" Julio Calvo — Portavoz de Vox

Otra de los escollos que ustedes marcaron para decir no al presupuesto fue el inicio de nuevas reformas en la ciudad y pusieron de ejemplo la avenida Valencia. Sabe igual que yo que esta obra, que está a punto de comenzar, está ya adjudicada y que por tanto paralizarla ahora podría tener consecuencias incluso judiciales para el ayuntamiento.

Sí, pero es que no se tendrían ni que haber planteado.

¿Y por qué no lo habían dicho hasta ahora?

Lo hemos señalado muchas veces, se lo hemos dicho en privado a la alcaldesa. Yo creo que se están poniendo en marcha demasiadas obras cuando, por el contrario, se están descuidando muchas otras de simple mantenimiento de las infraestructuras de la ciudad. Y puedo poner varios ejemplos. Según me dijeron los técnicos de infraestructuras, para mantener las calles en buen estado deberíamos estar asfaltando entre un 4 y un 6%, creo recordar, de las calles todos los años. Y se está haciendo escasamente la tercera parte de esa cantidad. Y se está hablando de acometer reformas en parques y, sin embargo, el Parque del Agua está absolutamente deteriorado.

¿Y por qué no pidieron ustedes durante los cuatro tres de negociación mejorar esas partidas?

Sí, sí, lo hemos pedido. Un ejemplo es el tema del puente de Hierro. ¿Hay que acometer las reformas de nuevas calles cuando estás dejando que infraestructuras como el puente de Hierro estén como están, que se está cayendo a trozos?

Usted mismo reconoció, no obstante, que el cambio de postura con respecto al apoyo a los presupuestos había provocado debate interno en el grupo municipal. ¿Cuáles eran los argumentos a favor de dar el ‘sí’ a las cuentas?

Pues los mismos argumentos que hemos estado manteniendo hasta ahora. Ver si conseguíamos arañar un poquito más y sacar adelante algunas de nuestras partidas. Pero es que llevamos ya seis años y hay cuestiones que nosotros demandamos en las que no se está avanzando, como el desalojo de la cárcel de Torrero. Yo creo que el primer año (2019) ya lo pedimos y no han sido capaces.

Pero usted mismo lo dice. Esos incumplimientos no son nuevos y, hasta ahora, ustedes habían seguido apoyando las cuentas. ¿No entiende que haya quien piense que este movimiento tiene más que ver con el contexto electoral en el que nos movemos estos meses?

Bueno, es legítimo que lo piensen, pero yo creo que no es más que una simple coincidencia. Desde luego nosotros no hemos adoptado esa medida pensando en eso.

Lo curioso es que en la misma rueda de prensa en la que anunció el ‘no’ a los presupuestos de Chueca le planteó también la solución, que sería una cuestión de confianza que le permitirá a la alcaldesa gobernar con sus cuentas aun sin tener sus votos.

Yo creo que ella ya lo había planteado. Ella conoce perfectamente todas las alternativas, no es que yo le descubriera nada.

"Con alguna modificación del PGOU tenemos algunas reservas, como el tema de la recalificación de los terrenos de Vía Hispanidad"

No, imagino. A lo que me refería es que usted mismo reconoció en esa rueda de prensa que su cambio de postura no va a tener repercusión alguna puesto que la alcaldesa va a poder aprobar sus presupuestos.

Eso es así. Lo que yo quise transmitir es que nosotros sabemos que, al margen que nos opongamos, ella tiene esa puerta abierta, que no somos unos ignorantes al respecto.

¿Y no teme perder poder de influencia en la acción de Gobierno?

Estamos marcando terreno y diciéndole a la alcaldesa: ‘oye, ponte las pilas porque se avecinan no estas elecciones próximas autonómicas, que no pensamos en estas, sino en las próximas municipales’. Y se avecinan dos ejercicios de final de legislatura muy difíciles y no por nuestra culpa, sino por las dificultades económicas que se van a desvelar en breve.

¿Usted está de todo cómodo con la postura del ‘no’ a los presupuestos?

¿Con la postura que postura que hemos tomado nosotros? Sí, claro, lo hemos propuesto nosotros.

No cierran la puerta a aprobar algunas mociones de PSOE y ZeC para que se introduzcan en el presupuesto. Ustedes a lo largo de este mandato han mantenido una relación ambivalente con la izquierda. Pidieron sentarse junto a ellos en el salón de plenos para demostrar que son oposición al PP y al tiempo pidieron cambiarse de nuevo junto a los populares para no sentarse junto a los “socios de Bildu”.

Vamos a ver, nosotros no hemos pactado nada, pero es verdad que hay veces que hemos votado con el PSOE en contra de alguna medida del Gobierno porque a nosotros nos parecía insuficiente y a ellos excesiva, o al contrario. O nuestro rechazo a Boreal. ¿Qué pasa, que tenemos que estar a favor de Boreal porque PSOE y ZeC lo critican? No. No vamos a pactar con el PSOE, pero puede darse la situación de que votemos lo mismo en alguna ocasión.

Además de los presupuestos, ¿puede temer Natalia Chueca más votos negativos de Vox? A ustedes les necesitan también, por ejemplo, para modificar el Plan General.

Hasta ahora en general es cierto que estamos apoyando todas o casi todas las modificaciones del Plan General, aunque con alguna tenemos algunas reservas, como el tema de la recalificación de los terrenos de Vía Hispanidad (el skate park) para construir vivienda, aunque eso no lo han vuelto a traer.

¿Qué enmiendas van a presentar al proyecto de presupuestos del PP?

Las estamos estudiando.

Si el PP les acepta todas las enmiendas, ¿ustedes votarán a favor del presupuesto?

Bueno, pues si nos aceptaran todas las enmiendas, no nos quedaría a lo mejor otro camino, evidentemente. Pero vamos, no sé si eso se producirá o no.

Este es un debate que se está dando en su formación. ¿Qué cree que es mejor para influir en un Gobierno, estar dentro o fuera del mismo?

Si estás dentro te tienes que comprometer con muchas cosas que no te gustan, aunque también puedes influir más, no lo sé. Es la diferencia que yo he señalado muchas veces entre tener influencia o tener poder. Desde dentro tienes poder, pero a lo mejor poco, y desde fuera tienes influencia, pero tienes mucha. No lo sé. Depende también de la correlación de fuerzas.

El portavoz de Vox, Julio Calvo, posa en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza. / JOSEMA MOLINA

Usted se enfada cuando lo lee, así que explíqueme por qué Vox no es un partido de ultraderecha.

Yo es que no me siento de ultraderecha. ¿Qué significa ser de ultraderecha?¿Ser antisistema? Yo y mi partido planteamos reformas del sistema, pero es que el propio sistema contempla posibilidades de reforma. Para mí es mucho más antisistema lo que está haciendo Pedro Sánchez ahora mismo, saltándose a la torera las normas, no cumpliendo el mandato constitucional de presentar presupuestos o concediendo amnistías.

¿Y propuestas como expulsar de España a ocho millones de migrantes no le parecen de ultraderecha?

Vamos a ver, nosotros estamos diciendo...

Eso se ha dicho en el Congreso por parte de diputados nacionales de Vox.

Sí, sí, sí. Vamos a ver, hay un montón de países, por ejemplo, Australia y Canadá, que tienen políticas migratorias muy parecidas a las que nosotros proponemos y, sin embargo, nadie cuestiona la legitimidad democrática de esos países. Esta misma semana lo decía un experto en temas de vivienda: decía que el mercado de la vivienda va a colapsar al año que viene porque es insostenible que se estén construyendo 100.000 viviendas al y estén entrando medio millón de personas.

Pásese por una obra y pregunte por la procedencia de los obreros.

Sí, sí, sí, lo sé, lo sé. Efectivamente si está creciendo el número de empleados en España es por la población inmigrante, pero no se está produciendo un incremento de la productividad ni un incremento salarial. Al revés, somos más pobres. Ese es al modelo que vamos. ¿Que vamos a tener más personas trabajando? Sí. Pero con mucho menor nivel de renta, mucho menor nivel adquisitivo.