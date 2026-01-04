Todas las novedades de la Cabalgata de Reyes en Zaragoza este año: horario, cambios en el recorrido y un espacio inclusivo sin ruido

Tan solo queda un día para la noche más mágica del año. A estas alturas, el Pajarito Pinzón ya ha tenido tiempo de comprobar quién se ha portado bien, mal y regular este año, aunque todavía queda una última oportunidad para demostrar buenas intenciones: la Cabalgata de los Reyes Magos, donde grandes y pequeños podrán saludar desde cerca a Sus Majestades de Oriente para demostrar que este año recién empezado también merecen algún regalo. En Zaragoza, el desfile llega plagado de novedades y la más importante quizá es el recorrido, que se va a alterar con respecto al de años anteriores.

El motivo de este cambio no es otro que las obras de la plaza San Miguel, que van a impedir realizar el recorrido de siempre. La salida, sin embargo, seguirá estando en el colegio Joaquín Costa. Desde ahí partirá la comitiva real a las 18.00 horas para transitar por la calle General Mayandía, la avenida Anselmo Clavé, el paseo Teruel, la Puerta del Carmen, la avenida César Augusto, el Coso y la calle Alfonso para terminar, como siempre, en la plaza del Pilar. Antes, a las 17.30 horas, saldrá como avanzadilla para realizar este mismo recorrido la caravana comercial en la que participan las empresas patrocinadoras de la Navidad en la capital aragonesa.

Previamente, los que quieran contemplar a los Reyes Magos nada más llegar a Zaragoza podrán hacerlo en el Parque Grande. Melchor, Gaspar y Baltasar han congregado a las 16.00 horas a todo aquel que quiera acudir a saludarlos en las escalinatas del Batallador.

Espacio inclusivo

Pero el recorrido es tan solo una de las novedades que podrán verse en la Cabalgata de Reyes de este año en Zaragoza. Otra será la puesta en marcha de un proyecto piloto que consistirá en la creación de un espacio inclusivo para menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Estará situado cerca de la salida, en la avenida Anselmo Clavé, en un tramo silencioso en el que no habrá música ni elementos sonoros estridentes para ofrecer una experiencia más amable a todos estos niños y niñas. Pasado ese punto continuará la cabalgata con su desarrollo habitual.

Otra novedad de este año es la participación en el desfile de los componentes del Belén Viviente de Estadilla, que desembarcarán en Zaragoza con 55 figurantes. Esta representación, nacida en 2009 y convertida en una de las recreaciones históricas y tradicionales más singulares de Aragón, reúne cerca de 80 escenas que combinan episodios de la tradición cristiana y oficios antiguos.

Así, los soldados romanos y los músicos de la época en la que nació Cristo acompañarán al resto del séquito real, compuesto en total por 417 miembros. El cierre del desfile correrá a cargo de la caseta del Pajarito Pinzón , el mensajero de los Reyes Magos, que sobrevolará el desfile para vigilar discretamente a todos los niños y niñas en los últimos instantes antes de que, por la noche, comienza el reparto de regalos.

Afecciones en el transporte público

Con motivo de la Cabalgata de Reyes, a partir de las 17.00 horas se prevén afecciones al tráfico en el entorno del recorrido, por lo que se recomienda evitar en lo posible el uso del vehículo privado para los desplazamientos y, por supuesto, seguir siempre las indicaciones de la Policía Local. Respecto al transporte público, el desfile obligará a desviar distintas líneas de autobús urbano e interurbano, así como a interrumpir el paso del tranvía por plaza de España y Coso. En el bus urbano, las líneas afectadas son: 21, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 51 y 52.

Una vez la cabalgata vaya llegando a la plaza del Pilar, también se verá afectada parcialmente la calle Echegaray y Caballero para facilitar la salida de las carrozas. En ese momento (a partir de las 19,45 horas) las líneas afectadas serán la 29, la 36 y la Ci3.

En cuanto a los barrios rurales, tendrán desvíos las líneas: L101, L102, L103, L110, L111, L201, L212, L505, L601, L602, L603, L604, L605, L619 y L620. El tranvía circulará en bucles en los tramos habituales de Valdespartera a plaza de España y de Parque Goya a Cesaraugusto.