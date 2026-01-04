La reforma del Camino del Vado de Zaragoza, cada vez más cerca: así quedará

El Gobierno de Zaragoza ha sacado a información pública el proyecto de la renovación integral del Camino del Vado en el barrio de Jesús del distrito de El Rabal, cuyas obras se cuantifican en una inversión de 1.394.755,15 euros (IVA incluido) y se estima un plazo de ejecución de 5 meses y medio.

Así lo ha conformado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha explicado que, en la actualidad, “esta calle tiene un único sentido con dos carriles de circulación y tráfico de baja intensidad”. La acera del lado par alcanza una anchura aproximada de tres metros y mantiene cierta homogeneidad en sus acabados, pero la acera impar tiene una anchura inferior a dos metros, presenta acabados heterogéneos y un estado de conservación peor debido en gran parte a la antigüedad de sus elementos urbanos. Por ello, “el proyecto propone una reorganización de la sección transversal que contemple la reducción de la calzada a un único carril, que ha sido corroborada con miembros de la Asociación de Vecinos del Barrio Jesús, para así ensanchar las aceras, incorporar arbolado y la homogeneizar los pavimentos, mejorando sustancialmente la escena urbana para los peatones y usuarios”, ha resumido Natalia Chueca.

La renovación de estos 340 metros de longitud de la calle, entre la avenida del Puente del Pilar y la calle de Pedro Arnal Cavero, propone en la acera derecha un ancho aproximado de 3 metros y una banda de aparcamiento de 2 metros. Se plantea un único carril de circulación de 3,5 metros de ancho, acompañado por una banda de aparcamiento de 2,2 metros en el lado izquierdo. El espacio restante se destina a la ampliación de la acera izquierda, que contará con un ancho variable de más de 3,5 metros e incorporará alcorques para la plantación de arbolado.

Infografía de la reforma y la zona sobre la que se actuará en el Camino del Vado. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

“La reforma también incluirá la renovación de los servicios municipales del subsuelo”, ha especificado Natalia Chueca. La red de distribución de agua proyectada contempla la sustitución de los tramos existentes construidos con tuberías de fundición gris y fibrocemento, por tuberías de fundición dúctil de diámetro de 150 mm. La instalación prevista garantizará la continuidad del suministro tanto durante la ejecución de las obras como una vez finalizadas. Mientras, en la red de saneamiento, se han proyectado dos ramales: uno que comprende el tramo entre la calle Lourdes y la calle Mediodía, y otro que supone el tramo entre la calle Lourdes y la de Pedro Arnal Cavero. El diseño incluye la construcción de 9 nuevos pozos de registro, así como la renovación de los tramos de conexión con las calles adyacentes y de todas las acometidas domiciliarias en servicio.

Respecto al alumbrado público, el proyecto contempla el desmontaje del cableado en fachada, cruces aéreos, báculos y brazos murales existentes. Se ha previsto que toda la nueva instalación de alumbrado público sea de tipo subterráneo y se instalarán luminarias de alta eficiencia energética que garanticen la correcta iluminación vial, adaptada a las necesidades específicas de cada zona.

En lo referente a la renaturalización del espacio público, deberán apearse dos ejemplares de arbolado urbano y se contempla la plantación de 21 nuevos árboles, probablemente de ciruelos de jardín, así como el trasplante de un ejemplar de árbol de los farolillos. Además, se ha previsto la plantación de vegetación arbustiva en zonas ajardinadas con ejemplares arbustivos y florales. Todo ello completado con mobiliario urbano como bancos y sillas, tablones de madera tropical anexos a la zona ajardinada, ocho papeleras o la instalación de una fuente de agua potable con dos grifos, adaptada para mascotas.