Esto es lo que invertirá el Ayuntamiento de Zaragoza en seguridad ciudadana en 2026: cámaras de videovigilancia y pistolas táser

El Ayuntamiento de Zaragoza reforzará de manera decidida la seguridad ciudadana en 2026 con una inversión global de 9,7 millones de euros, tal y como recoge el proyecto de Presupuesto municipal presentado por el Gobierno de la alcaldesa Natalia Chueca. Se trata de un esfuerzo inversor sostenido que consolida un modelo de ciudad segura basado en la prevención, la presencia en los barrios, la tecnología, la planificación y la capacidad de respuesta ante emergencias y riesgos.

“El ayuntamiento incrementa los recursos destinados a la seguridad ciudadana con un único objetivo: lograr que Zaragoza siga siendo una de las ciudades más seguras de España”, ha subrayado el concejal de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, quien ha recordado que la seguridad es una política pública esencial para garantizar la libertad, la convivencia, la calidad de vida y el desarrollo social y económico de la ciudad.

La mayor parte de la inversión corresponde al presupuesto de la Policía Local, pilar fundamental del modelo de seguridad de proximidad impulsado por el Gobierno municipal. En este ámbito, destaca la consignación de 839.620 euros destinados al sistema de videovigilancia, que permitirá ampliar y modernizar las cámaras en zonas problemáticas de los barrios, en la plaza del Pilar y su entorno, así como en la renovada ribera del río Huerva, reforzando tanto la prevención del delito como la percepción de seguridad en espacios de alta afluencia.

Pistolas táser

Asimismo, el presupuesto contempla 80.000 euros para la adquisición de armamento y pistolas táser para la Policía Local, mejorando los medios de intervención de los agentes, así como 100.000 euros para el nuevo puesto para una patrulla frente al Parque Bruil, una infraestructura clave para acercar el servicio policial a los vecinos y mejorar la cobertura territorial.

Todo ello va unido con un importante refuerzo de la plantilla policial para consolidar una plantilla que se había visto reducida en anteriores legislaturas con la izquierda en el Gobierno municipal. Hasta la fecha se han incorporado en más de 300 efectivos y en este año 2026 se incorporarán otro centenar de nuevos agentes, si bien la plantilla también se ha visto mermada por las jubilaciones. Entre 2020 y 2024, último del que se disponen cifras, la plantilla ha aumentado en 64 efectivos. Asimismo, habrá nuevas ofertas de empleo para mantener la tendencia alcista en la plantilla. Gracias a ello, Zaragoza podrá tener una unidad propia policial de Viogén.

La seguridad ciudadana se concibe también desde una perspectiva integral que incluye la protección frente a emergencias y catástrofes naturales. En este sentido, el presupuesto de Bomberos y Protección Civil incorpora un millón y medio de euros para la renovación y compra de vehículos, equipos de protección individual (EPIS), trajes de intervención, así como nuevos equipamientos y materiales en los parques de bomberos. También se mantiene la apuesta por consolidar una plantilla de Bomberos que está al 98%, tras haber experimentado un incremento de casi un 20% en los últimos años.

A ello se suma una inversión de 464.750 euros para reformas en los parques de bomberos 1 y 3 y en el Museo del Fuego, mejorando infraestructuras esenciales para el servicio y reforzando la cultura de la prevención.

Iluminación

El consejero de Presidencia y Seguridad Ciudadana ha destacado que este esfuerzo inversor responde a una prioridad clara del Gobierno municipal. “La seguridad ciudadana es uno de los objetivos principales del Gobierno de Natalia Chueca. Sin seguridad no hay libertad, ni convivencia ni oportunidades. Por eso invertimos más, mejor y con una visión integral que protege a las personas y fortalece la ciudad”, ha señalado.

El Ayuntamiento considera también muy importante la iluminación, un elemento clave para la prevención, la movilidad segura y la calidad del espacio público. En 2026 se terminará de ejecutar el proyecto de alumbrado público Reluzes, con el que se renovarán más de 9.000 luminarias por tecnología más eficiente y digital, y se iniciará ReluzYDos, la segunda fase que supondrá el cambio de otras 9.000 luminarias adicionales.

El presupuesto recoge, además, 6,1 millones de euros para la conservación del alumbrado público, un millón de euros para obras de eficiencia energética de las luminarias públicas, y 2,2 millones de euros para reparaciones, adecuaciones y retranqueos, garantizando una red moderna, segura y sostenible en todos los barrios de la ciudad.

La seguridad urbana incluye también la reducción de la gravedad de los siniestros viales, uno de los compromisos del Gobierno municipal. Por ello, el presupuesto apuesta por continuar implementando el Plan Urbano de Seguridad Vial, el primero de estas características entre las grandes capitales españolas, con una inversión inicial de medio millón de euros. Este plan permitirá realizar inversiones en semáforos inteligentes, pasos de peatones iluminados, campañas de sensibilización, instalación de radares fijos y la puesta en marcha de diversas medidas de refuerzo de la seguridad, con el objetivo de proteger a peatones, ciclistas y conductores y avanzar hacia una movilidad más segura y responsable.