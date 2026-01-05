Esta es la céntrica avenida de Zaragoza que lleva 14 meses en obras... y está cerca de librarse de ellas

Fue hace ya 14 meses cuando se cerró al tráfico la avenida César Augusto de Zaragoza para proceder a su reforma, una intervención que venía motivada por la necesidad de reforzar la losa del aparcamiento subterráneo que sujeta la calzada. El pasado verano la vía se volvió a abrir a los coches pero las obras no terminaron allí, ya que entonces los operarios comenzaron a trabajar en la renovación de las aceras y los pavimentos de la zona peatonal. Pero las vallas han desaparecido en el lado de los números pares y no queda mucho para que lo hagan también de los impares.

Cuando los trabajos hayan terminado el resultado serán unas aceras mucho más anchas, sobre todo en el lado de los pares, el del antiguo Teatro Fleta. Ahí se ha eliminado una banda de aparcamiento en la que cabían decenas de vehículos para poder ampliar el espacio para el peatón. Además, se ha renovado la iluminación y se han instalado parterres en los que se plantará vegetación, haciendo de esta vía céntrica un entorno mucho más amable. Eso sí, la intervención también ha supuesto la tala de algún que otro árbol de gran porte, como los cipreses que estaban a los pies de las torres de la iglesia de Santiago el Mayor.

Sin coste para el ayuntamiento

Esta reforma la paga y la está ejecutando Índigo, la empresa adjudicataria que gestiona el aparcamiento subterráneo y que se licitó hace un par de años. El contrato de explotación del estacionamiento incluía la obligatoriedad de renovar la losa de hormigón que cubre el párking y que sirve de soporte para la calzada. Pero los trabajos no se debían quedar ahí y debían incluir además la renovación de las aceras, el espacio que queda ante el pórtico de la iglesia y de todos los servicios e instalaciones, como la iluminación.

Así han quedado las aceras en el tramo reformado. / Laura Trives

Con esta intervención el Ayuntamiento de Zaragoza ha conseguido renovar el tramo de César Augusto que va desde la esquina del Hospital Provincial hasta la iglesia y sin tener que desembolsar dinero. Además, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha visto cumplirse un viejo anhelo y es que hasta ahora habían sido varios los intentos que había iniciado para reformar el entorno de la iglesia de Santiago el Mayor, pero Vox siempre se negó y le obligó a modificar sus planes.

Y es que la reforma de César Augusto comenzó a plantearse por necesidad pero también por una cuestión estética. Todo comenzó en 2020, cuando se hundió parcialmente la losa del aparcamiento de Salamero (que conecta con el de César Augusto). Aquel incidente obligó a plantear la reforma de la plaza, una obra que concluyó pocas semanas antes de las elecciones municipales de 2023 y cuyo resultado no gustó a todo el mundo.

Entonces se descubrió también que, aunque no era urgente, era necesario reforzar la losa del tramo del aparcamiento que discurre por debajo de César Augusto así que se lanzó el proyecto y las obras comenzaron en noviembre de 2024 con quejas por parte de los vecinos y comerciantes, que se quedaron sin las líneas de bus que circulaban por su avenida y tuvieron que conformarse con una lanzadera que también provocó muchas críticas al principio. 14 meses después, las obras todavía no han terminado, aunque tampoco pueden tardar mucho más en hacerlo y más en un año, 2026, en el que las zanjas no paran de multiplicarse por la ciudad.