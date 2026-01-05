Desvíos de bus y cortes del tranvía por la Cabalgata de los Reyes Magos en Zaragoza: estas son las afecciones

La cabalgata de Reyes de Zaragoza obligará a desviar este lunes, 5 de enero, a partir de las 17.00 horas, el tráfico de varias calles de la ciudad, incluido el recorrido de distintas líneas de autobús urbano y de las que conectan con los barrios rurales, mientras que el tranvía no circulará entre la plaza España y el Coso.

Las carrozas de Sus Majestades de Oriente saldrán a las 18.00 horas desde General Mayandía, en un recorrido que este año se modifica debido a las obras en la plaza San Miguel, ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza.

A continuación, desfilarán por la avenida Anselmo Clavé, el paseo Teruel, Hernán Cortés, Puerta del Carmen, avenida César Augusto, Coso, Alfonso I, hasta finalizar en la plaza del Pilar, como es tradición.

El consistorio ha recomendado evitar en lo posible el uso del vehículo privado, debido a las afecciones al tráfico en el entorno del recorrido, y que se sigan siempre las indicaciones de la Policía Local.

Estarán desviadas las líneas 21, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 51 y 52, mientras que el tranvía no circulará por la plaza de España y el Coso, pero lo hará en bucles en los tramos habituales de Valdespartera a Gran Vía y de Parque Goya a César Augusto.

Una vez la cabalgata vaya llegando a la plaza del Pilar, también se verá afectado parcialmente Echegaray y Caballero para facilitar la salida de las carrozas, lo que ocasionará desvíos en las líneas 29, 36 y Ci3 a partir de las 19.45 horas.

En cuanto a los barrios rurales, tendrán desvíos las líneas L101, L102, L103, L110, L111, L201, L212, L505, L601, L602, L603, L604, L605, L619 y L620.

Toda la información de estas afecciones está detallada en las sedes electrónicas de Avanza Zaragoza, el Consorcio de Transportes y Los Tranvías de Zaragoza.