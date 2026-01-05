Dos de cada diez euros del presupuesto van a pagar los contratos que sostienen los servicios públicos en Zaragoza

Dos de cada diez euros del proyecto de presupuestos del Gobierno municipal de Zaragoza para 2026 van a pagar a las contratas que prestan los servicios públicos básicos tales como la limpieza, la recogida de residuos y el transporte público. En total son más de 200 millones de euros los que la alcaldesa, Natalia Chueca, ha reservado para este fin, aunque teniendo en cuenta la tendencia de los últimos años no sería raro que, finalmente, fuera más dinero el que se destina a estas partidas, puesto que en los ejercicios pasados se han tenido que ir reforzando con aportaciones extraordinarias.

El proyecto de presupuestos de Chueca para 2026, que todavía no ha comenzado su proceso de tramitación y debate, contempla unos gastos totales de 1.038 millones de euros, de los que en torno a un 20% son partidas ligadas al pago de grandes contratos que gestionan empresas externas al consistorio y cuyo precio está estipulado previamente en los concursos mediante los que se adjudican, por lo que son gastos que, anualmente, deben acometerse sí o sí.

Dentro de esos 200 millones de euros están las partidas destinadas, por ejemplo, al pago del contrato del bus urbano, que próximamente será renovado. Para 2026 se han reservado 74 millones para la financiación del servicio público de transportes, la partida más grande de las que hay en el proyecto de presupuestos.

Los contratos más cuantiosos

Le sigue de cerca la casilla reservada al pago del contrato de la limpieza pública, que este año obligará a desembolsar 52.912.750 euros, mientras que las empresas que se encargan de realizar el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad se llevarán 28.244.782 euros. La recogida de residuos se queda con otros 19,6 millones de euros de esta gran tarta que es el presupuesto municipal. Para completar la cifra hasta llegar a los 200 millones de euros hay que sumar otras partidas como la del complejo de residuos urbanos (15,6 millones), el Bizi (5 millones) y la gestión de los puntos limpios (1,7 millones) entre otros.

No obstante, si se tiene en cuenta el montante total de lo que suponen los gastos en bienes y servicios, estos rondan el 40% del presupuesto: 429.279.961 euros. Estos incorporan además de los pagos ya mencionados otros que también son indispensables para la prestación de servicios públicos, como es el pago del suministro del agua, la depuración, la factura de la luz de los edificios municipales... A esto cabría añadir también lo que paga el ayuntamiento en nóminas (300 millones de euros), ya que sin funcionarios no sería posible prestar servicios ni gestionar contratos. Por tanto, 7 de cada diez euros se destinan a la prestación de servicios.