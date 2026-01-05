Los mejores lugares de Zaragoza para ver la Cabalgata de Reyes tras los cambios en el recorrido

La noche más mágica del año ya ha llegado a miles de zaragozanos se preparan para salir a las calles de la capital aragonesa para disfrutar de la Cabalgata de Reyes de Zaragoza. Grandes y pequeños podrán saludar desde cerca a Sus Majestades de Oriente para demostrar que este año recién empezado también merecen algún regalo

La tarde del 5 de enero es especial en Zaragoza. A estas alturas, el Pajarito Pinzón ya ha tenido tiempo de comprobar quién se ha portado bien, mal y regular este año. Melchor, Gaspar y Baltasar volverán a desfilar por las calles de la ciudad antes de repartir los regalos por miles de casas. La Cabalgata de Reyes de Zaragoza es el día más esperado de la Navidad para los más pequeños de la casa.

Los mejores lugares para ver la Cabalgata de Reyes de Zaragoza

La Cabalgata de Reyes de Zaragoza cuenta este año con un cambio respecto a otras ediciones: el recorrido será distinto por las obras en la plaza San Miguel. Ante esta variación en el itinerario, los zaragozanos deberán buscar nuevas ubicaciones para disfrutar de uno de los días más mágicos en la ciudad. Estas son tres ubicaciones ideales para disfrutar de la cabalgata este año. La recomendación es acudir con tiempo debido a la gran afluencia de gente que habrá a lo largo del recorrido.

La mejor zona por espacio para disfrutar de la cabalgata es la plaza del Pilar. Muchos zaragozanos acudirán hasta allí, por lo que encontrar sitio se puede convertir en misión imposible. Otras ubicaciones perfectas son las inmediaciones de la plaza Salamero y la avenida de José Anselmo Clavé con calle General Mayandía. Además, la zona de la puerta del Carmen con paseo Teruel resulta también un lugar clave para disfrutar del recorrido. Las calles cercanas a Joaquín Costa o la calle Alfonso no son muy recomendables para ver el desfile debido al poco espacio que hay en estas vías.

El nuevo recorrido y la razón del cambio

El motivo de este cambio no es otro que las obras de la plaza San Miguel, que van a impedir realizar el recorrido de siempre. La salida, sin embargo, seguirá estando en el colegio Joaquín Costa. Desde ahí partirá la comitiva real a las 18.00 horas para transitar por la calle General Mayandía, la avenida Anselmo Clavé, el paseo Teruel, la Puerta del Carmen, la avenida César Augusto, el Coso y la calle Alfonso para terminar, como siempre, en la plaza del Pilar.

Antes, a las 17.30 horas, saldrá como avanzadilla para realizar este mismo recorrido la caravana comercial en la que participan las empresas patrocinadoras de la Navidad en la capital aragonesa. Previamente, los que quieran contemplar a los Reyes Magos nada más llegar a Zaragoza podrán hacerlo en el Parque Grande. Melchor, Gaspar y Baltasar han congregado a las 16.00 horas a todo aquel que quiera acudir a saludarlos en las escalinatas del Batallador.