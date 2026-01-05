Así ha sido la débil nevada de esta noche en Zaragoza

Algunos zaragozanos se han visto sorprendidos esta noche por unos débiles copos de nieve que han caído en Zaragoza sobre las 00.00 horas. Se trata de un fenómeno poco habitual en la capital aragonesa que, aunque llamó la atención de muchos vecinos, no provocó incidencias relevantes en la ciudad.

Los valientes que decidieron desafiar al gélido frío y que se encontraban a esas horas caminando por las calles de la ciudad no dudaron en sacar sus móviles para grabar los pocos copos de nieve que cayeron en la ciudad. La nevada, de escasa intensidad y corta duración, se produjo principalmente en las últimas horas del día, cuando algunos copos de nieve comenzaron a caer de forma intermitente sobre distintos barrios de Zaragoza.

Copos de nieve y de fondo la Virgen del Pilar. / @victorduran_78

A pesar de la sensación térmica que había en la capital aragonesa, con cifras bajo cero registradas en algunas aplicaciones móviles, la nieve no llegó a cuajar. Numerosos usuarios en redes sociales no han dudo en colgar imágenes y vídeo del momento. La nevada duró aproximadamente cinco minutos, tiempo suficiente para alertar a los zaragozanos que han llenado Instagram, TikTok e X de imágenes.

Según las previsiones meteorológicas, no se esperan nuevas nevadas en las próximas horas en la capital aragonesa. Aunque si habrá un descenso de las temperaturas en los próximos días, todo hace indicar que la Cabalgata de Reyes de Zaragoza no estará pasada por nieve. En nada se ha parecido Francis a Filomena. La última nevada registrada en Zaragoza tuvo lugar en enero de 2024.