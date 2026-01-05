Estos son los mejores roscones de Reyes de Zaragoza según Horeca y dónde comprarlos

Este 6 de enero, día de Reyes, el postre imprescindible es el roscón, que llenará las casas de todo Aragón con su dulzura y su sabor inconfundible.

Aunque ahora hay otras opciones que se alejan del tradicional de nata, como por ejemplo los de chocolate de Dubai o de pistachos, lo que no falla es la cantidad de roscón que se vende cada año y que el de toda la vida sigue siendo el favorito de toda la familia. Además, se suman otras opciones como sin relleno (el favorito de los puristas), sin lactosa o sin gluten.

Horeca Zaragoza ha recopilado los mejores roscones que se pueden degustar en Zaragoza y dónde comprarlos, aunque de todos modos avisa, con toda la razón del mundo: "El mejor roscón de Reyes en Zaragoza no es solo el más bonito, es el que llega a tu mesa esponjoso, aromático y compartido".

El top 5

Pastelería Edelweiss

Clásico zaragozano desde 1975: obrador propio, bollería de mantequilla y pastelería fina. Su roscón es esponjoso, de fermentación lenta, con rellenos tradicionales (nata, trufa, crema) y fruta confitada de corte fino. Están en la calle Félix Latassa, 12.

Pastelería Tolosana

Conocidísimo por sus trenzas, no se queda atrás con sus roscones, tradicionales pero con un producto de máxima calidad. Nunca fallan. Tienen tres establecimientos en la capital aragonesa, que están en Camino de las Torres, 10; Avenida Goya, 3; y Calle Canfranc, 8.

Pastelería Fantoba

Pastelería histórica con su roscón, que busca equilibrio entre aroma de azahar y mantequilla, con fruta confitada tradicional y opciones sin relleno o con nata. La tienda está en Don Jaime I, 21.

Pastelerías Babot

Otro imprescindible de la capital aragonesa, con tres tiendas (Escosura, 46; Vía Univérsitas, 19; y Avenida Navarra, 53). Babot saca roscón de miga suave y alveolado fino, con buen relleno de nata o trufa.

Pastelería Nava

Situado en San José (Privilegio de la Unión, 37), el roscón esponja con rellenos generosos y fruta de calidad. Su producto y trato de proximidad hacen que se llenen de colas.

Otros roscones imprescindibles

Horeca también recopila otras pastelerías que realizan grandes roscones. Son Horno de Repostería Ismael (situado en Juan José Lorente, Gómez de Avellaneda, San Vicente Mártir), La Tahona Sallentina (San Juan de la Cruz), Le Petit Croissant (Puerto Venecia, Hernán Cortés y Paseo Constitución), Bakery&Cakes Zaragoza (Juan Pablo Bonet, Pedro María Ric, Val-Carreres, Zurita, Madre Vedruna y Aragonia) y Tartas Melba (Cortes de Aragón).