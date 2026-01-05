Qué tiempo va a hacer en la Cabalgata de Reyes de Zaragoza

El día más mágico del año ya ha llegado a Zaragoza. Miles de zaragozanos saldrán esta tarde a las calles de la capital aragonesa para disfrutar de la Cabalgata de Reyes. El recorrido cambia respecto al de otros años por las obras en la plaza San Miguel. Melchor, Gaspar y Baltasar empezarán el desfile a las 18.00 horas, desde el CEIP Joaquí Costa, situado en el número 4 del paseo María Agustín.

La cabalgata continuará su travesía por Mayandía, avenida Anselmo Clavé, paseo de Teruel, Puerta del Carmen, César Augusto, Coso y calle Alfonso. El recorrido terminará en la plaza del Pilar. Como suele ser común en este tipo de acontecimientos, los asistentes estarán atentos al tiempo. La borrasca Francis ha llegado con fuerza a la capital aragonesa provocando un descenso masivo de las temperaturas y la llegada de una débil nevada.

Esta es la predicción para la Cabalgata de Reyes

Zaragoza ha vivido una de las noches más gélidas de los últimos años. La capital aragonesa se ha visto sorprendida por una masa de aire frío que ha provocado un descenso generalizado de las temperaturas, llegando a una sensación térmica de menos seis grados. Todo aquel que decida salir a las calles de Zaragoza para disfrutar de la Cabalgata de Reyes deberá ponerse unas cuantas capas de ropa y acudir bien abrigado.

Aunque las últimas previsiones daban la probabilidad de nieve para esta tarde, todo hace indicar que los débiles copos que cayeron ayer en Zaragoza no se repetirán. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha alertado de la presencia de la borrasca Francis para esta tarde. La temperatura máxima a las 18.00, hora en la que comienza el desfile, será de tres grados. Las fuertes rachas de viento serán las causantes de que esta cifra sea ligeramente inferior y la sensación térmica se sitúe en los dos grados bajo cero.

Conforme los Reyes Magos vayan recorriendo el itinerario de este año, las temperaturas irán desciendo progresivamente hasta alcanzar los cuatro grados bajo cero de sensación térmica a las 20.00 horas de la tarde. El viento no faltará a su cita. Un aire fuerte del noroeste sacudirá a los espectadores del desfile con una racha de entre 22 y 28 kilómetros por hora. A partir de las 20.00, el viento irá desapareciendo progresivamente. La cabalgata va a estar marcada por la ausencia de nieve y lluvia, pero por el fuerte viento.