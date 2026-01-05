Los usuarios del 'Utebero' y del 'Casetero' sacan los colores a sus servicios de autobús: "Siempre llegan tarde"

Los autobuses interurbanos de Zaragoza capital ofrecen servicio diario a aquellos que tienen que hacer su vida fuera de los barrios rurales o bien a los residentes en la capital que tienen que salir del núcleo urbano cada día para trabajar. Estos primeros días de 2026 , la voz de los ciudadanos toma su debido protagonismo y opinan del funcionamiento de este transporte público, con sus luces y sus sombras.

Casetas, barrio rural zaragozano de casi 7.000 habitantes, posee el autobús número 603 y es uno de los más demandados a lo largo de toda la jornada, ofreciendo salidas cada 10-15 minutos de normal -a excepción de las horas punta del día, entre las 13.00 y las 19.00, que son sólo 10 minutos- entre lunes y viernes laborables. Los sábados tiene un tiempo medio de espera de un cuarto de hora, mientras que los domingos y festivos alcanzan la media. Todo esto según la web del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza.

La principal queja del 603 se basa en cómo de rápido se llenan los buses. Lucía era una usuaria habitual de este servicio "todas las mañanas" y su experiencia no deja en muy buen lugar al mítico 'Casetero'. "Los tiempos se suponen que son esos, pero siempre llegan tarde. Vienen de dos en dos: el primero lleno, que según la parada y el conductor paraba o no, y el segundo vacío. A las 7.00 horas sobre todo estaba petado, esa es la palabra que lo define", explica la joven a este diario, y detalla que lo difícil es cogerlo desde el pueblo, en su caso, Utebo. "Una vez veía pasar hacia el otro sentido tres o cuatro buses y calculaba cuanto tenía que tardar, pero no venía ninguno dirección a mi casa, igual esperé media hora", subraya.

A lo que añade que el tráfico entorpecía mucho el ritmo de los autobuses y tuvo algún percance cuando hubo obras en la carretera. "La marquesina se quedó al descubierto, no te podías cubrir de la lluvia, con que alguna vez llegaba al trabajo empapada", recuerda entre risas la utebera.

Dos jóvenes esperando al Casetero, bus interurbano de Zaragoza, en la parada de bus de Torres de San Lamberto / Jaime Galindo.

"Agobiante", "estresante" o "insuficiente". Estos son algunos de los otros calificativos que varios usuarios utilizan a día de hoy para describir al 603. Sin embargo, una zaragozana que actúa a la inversa -ir a Casetas a trabajar- lo ve de otra manera. "Mucha gente se queja, pero normalmente yo veo que tiene buen funcionamiento", dice la ciudadana, quien usa este transporte público para acudir a su trabajo "todos los días".

"Al ser un extrarradio de pueblo tiene bastante afluencia, de ahí que hay veces que vengan dos juntos. Hay veces que incluso es mejor porque te quedas ahí esperando y dices: el siguiente viene en 15, cuando en realidad el otro sale en cinco", explica y pone como único punto negativo las vueltas. "Se vuelve demasiada gente en las mismas paradas y siempre van llenos, en la de ida nunca tengo ningún problema".

Línea 602 hacia Utebo

El testimonio de Lucía no se queda sólo en Casetas, sino que también tiene más que decir sobre el bus interurbano 602, con servicio a Monzalbarba, Alfocea y Utebo, lugar donde reside. Pese a que el cambio del 'Casetero' al 'Utebero' ha mejorado su relación con el transporte público, este autobús "llega siempre cinco minutos tarde". "Pasa cada hora, además que entre las 9.20 y las 12.00 horas no hay ningún servicio hasta Utebo. Eso sí, con el 602 en 20 minutos estoy en mi casa. Con en el otro tenía que echar una media hora larga, hace muchas paradas", asegura.

Aunque todo tiene su lado malo: "cuando hay obras se montan unos pollos que para qué. Si vieras las filas que hay desde allí... en el pueblo es más complicado todo". Eso sí, es comprensiva en cierta parte con los conductores y entiende que "tienen que llevar sus descansos".

Un bus interurbano 602 con sentido Utebo-Zaragoza, también llamado el 'Utebero' / PABLO IBANEZ

Manuel estaba esperando para ir a Utebo este mediodía por motivos personales y da su opinión sobre el funcionamiento de este servicio. "No todo es perfecto y llevan algunos minutos de retraso, lo que pase es que es como todo. Yo con estar a la hora que marcan en las marquesinas o en la web me basta y sobra, no me complico", asegura a este diario.

"Hay veces que la gente pierde pronto la paciencia, yo incluido, pero hay que adaptarse a lo que hay si no vives en Zaragoza", añade el hombre, que admite "que un trayecto largo cansa mucho", más cuando se tienen cosas que hacer. Ante esto, ofrece soluciones que él mismo daría: "en vez de que pase cada hora, pondría que pasara cada media o 45 minutos. Mejoraría su eficacia, pero, estresaría más al personal", concluye.