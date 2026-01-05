Zaragoza adopta cada vez más: casi una mascota por día encuentra un nuevo hogar

El Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) de Zaragoza ha conseguido dar en adopción a un total de 363 mascotas en 2025 --207 perros y 156 gatos--, superando las 328 adopciones de 2024 y las 290 de 2023.

Además de las adopciones, una cantidad similar de perros y gatos son acogidos temporalmente en distintos hogares de personas que se ofrecen para ello.

Precisamente, durante estos días, prosigue la campaña de sensibilización puesta en marcha con la colaboración de los equipos masculino y femenino del Casademont Zaragoza de baloncesto, con el lema de '¡Jugamos juntos! ¡Adoptar también es ganar!'.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado este lunes la exposición y un stand colocado en la plaza de España como refuerzo a la campaña, donde ha recordado que "no debemos dejar nunca de lado el concepto de que una mascota no es un juguete".

"Queremos reiterar el llamamiento municipal a la responsabilidad, porque incluir un perro o un gato, o cualquier otro animal de compañía, en un hogar implica cuidados, atención y cariño para siempre", ha añadido, citando al personal del CMPA y a las decenas de personas voluntarias que colaboran con ellos.

"Lo ideal sería que todos los animales acogidos en el Centro, que son muchos más que los que aparecen en esta exposición, vayan encontrando un hogar donde reciban ese cariño y cuidado de forma mucho más personalizada", ha remachado.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha apuntado que "durante estos días, los pajes reales van a tener un trabajo increíble" y ha pedido ser conscientes de "lo que significa adoptar una mascota": "Los animales no son juguetes ni son cosas, requieren responsabilidad y mucho cuidado".

De igual forma, ha agradecido su labor a los trabajadores del CMPA, que es el lugar donde "se cuidan y se les busca una nueva familia" a los perros y gatos que se pierdan en la ciudad, lo que permite que "muchísimos animales que han sido abandonados puedan tener una segunda oportunidad en una familia que los va a querer".

Exposición

A través de grandes fotografías --realizadas por Chus Marchador-- instaladas en el Paseo Independencia, junto a la plaza de España, se puede conocer a algunos de los perros y gatos en adopción en el CMPA, posando junto a jugadores y jugadoras del Casademont.

Entre los jugadores han podido participar en la campaña DJ Stephens, Lucas Langarita, Santi Yusta, Devin Robinson y Erik Stevenson. Por parte del equipo femenino están Stephanie Mawuli, Helena Pueyo, Merritt Hempe, Nadia Fingall, Veronika Vorácková, Mariona Ortiz y Aminata Gueye.

Además, los próximos días 10 y 11 de enero, coincidiendo con los partidos de la Liga ACB contra el Dreamland Gran Canaria y de la Liga Femenina contra el Estepona, respectivamente, se realizará un pequeño acto previo como apoyo a esta acción del Centro Municipal de Protección Animal, con la presencia de algunas de las mascotas y la proyección de imágenes y vídeos de la campaña.

Este lunes también se ha instalado un punto de información en el que, además de atender a las personas interesadas en adoptar mascotas del CMPA, se han sorteado distintos regalos.

Esta carpa ha sido organizada con la colaboración de Kalibo, compañía especializada en seguros relacionados con las mascotas y que organiza cada año, junto al Ayuntamiento, la Marcha Canina Familiar en el Parque del Agua.

Esta primavera, en una fecha aún por determinar, se celebrará una cuarta edición, en la que se espera que participen, como cada año, cientos de familias con sus perros.