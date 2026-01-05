Zaragoza apuesta por el transporte público: estos son los servicios que más usuarios ganaron el pasado año

Zaragoza afronta este 2026 con un reto clave para su red de transporte, con obras en ejes principales y la necesidad de reducir su huella de carbono. Por el momento, los datos del pasado ejercicio confirman el cambio de tendencia iniciado desde el covid con un incremento en los usos del sistema público, siendo la recuperación de la movilidad en bicicleta la clave de bóveda del sistema.

Según los datos difundidos este lunes por el Ayuntamiento de Zaragoza, el transporte público urbano de la capital aragonesa volvió a superar en 2025 todos los datos de uso del año anterior. Destaca que Bizi Zaragoza ha superado todas las previsiones para el primer año de funcionamiento (desde el 15 de enero de 2025) y también los usos del autobús urbano, que ha cerrado el ejercicio con casi 98 millones de validaciones: 97.909.139. Esto supone 3.568.903 usos más que el año anterior, lo que se traduce en un incremento del 3,8%. El tranvía, por su parte, también incrementa sus usos con 738.770 validaciones más que el año anterior, un 2,4%.

Desde el consistorio señalan que en los últimos doce meses se produjeron 31.460.503 validaciones frente a las 30.721.733 del año anterior. La concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha destacado “la solidez demostrada por la red de transporte, capaz de seguir ofreciendo una amplia oferta de movilidad urbana en toda la ciudad".

El cambio de tendencia consolida una evolución en las principales capitales europeas y se puede entender por alguna de las mejoras introducidas en los últimos meses. En concreto, desde el consistorio se destaca la implantación de las dos nuevas líneas circulares, Ci3 y Ci4, que unen barrios y distritos que hasta ahora no tenían comunicación directa, pero que no han calado todavía entre la ciudadanía.

La gran novedad en materia de oferta pública de transporte urbano en 2025 fue la implantación de las bicicletas eléctricas de alquiler. El nuevo servicio ha superado todas las previsiones de uso esperadas, lo que llevó al consistorio a adelantar seis meses la implantación completa de estaciones y bicicletas sobre la hoja de ruta inicial. Actualmente, Bizi Zaragoza cuenta ya con 307.689 personas únicas que se han inscrito en su plataforma para hacer uso de cualquiera de sus modalidades de abono. De ellas, 48.020 tienen abono anual, que ha tenido un precio promocional del 50% respecto al previsto inicialmente (30 euros frente a 60).

Durante si implantación se han usado 10.800 abonos mensuales, 248.869 abonos de un día y 337.861 billetes sencillos. Esto ha permitido alcanzar un total de 6.501.072 usos totales, lo que se traduce, a su vez, en casi 17 millones de kilómetros recorridos: 16.917.883 kilómetros. De media, cada mes, se han hecho 2.004.440 kilómetros este año, teniendo en cuenta además que hasta julio el servicio no tuvo una implantación completa.

“Estos datos están justo en la línea de nuestros objetivos como una de las 100 primeras ciudades climáticamente neutras: la implantación de este nuevo servicio de transporte personal moderno y accesible, con bicicletas de pedaleo asistido y que dan servicio a toda la ciudad, ha ocupado su propio espacio sin afectar objetivamente al uso del transporte público, que también sigue creciendo", ha dicho Gaudes.

Según los datos oficiales, traducido en emisiones, sólo el uso de Bizi ha supuesto el ahorro de 349.121 kilos de emisiones de CO2 a la atmósfera. Ahora se afronta la puesta en marcha de la nueva contrata de autobuses, en la que se calcula que sustituir cada autobús diésel por otro eléctrico supone un ahorro de 1.700 toneladas de CO2 emitidas a lo largo de su vida útil. De este modo, cuando toda la flota esté sustituida por vehículos eléctricos, Zaragoza ahorrará más de 621.000 toneladas de emisiones de CO2.

Por otro lado, la ciudad también ha marcado cifras récord de uso en los buses metropolitanos que unen toda su zona d influencia, una red que se tendrá que ampliar para dar cabida a la llegada de nuevas inversiones.