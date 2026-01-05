Zaragoza recibe a los Reyes Magos en el parque Grande como antesala de una cabalgata llena de novedades

Sus majestades los Reyes Magos de Oriente ya se dejan ver por los distintos rincones de Aragón. Llegados desde los rincones más alejados del planeta, en Zaragoza han sido recibidos por la alcaldesa Natalia Chueca en el corazón del parque Labordeta horas antes de la gran cabalgata que recorrerá la ciudad.

A las cuatro de la tarde Melchor, Gaspar y Baltasar han descendido de sus coches oficiales en la escalinata del Batallador para saludar a los zaragozanos que con ilusión han combatido contra el frío, igual que lo harán por las calles del centro que verán pasar sus carrozas.

La alcaldesa, Natalia Chueca, en representación de los habitantes de la ciudad, ha sido la encargada de dar la bienvenida junto con la alcaldesa infantil, Carla Jimeno. Tras los saludos, los monarcas se están desplazando al colegio Joaquín Costa, donde comenzarán su cabalgata por el centro de la ciudad, con el deseo de que se repita el éxito del año pasado, con alrededor de 200.000 personas a lo largo de todo el recorrido. Y eso que tendrán que luchar contra las bajas temperaturas. Con el nombre de Oro, incienso y mirra es un acontecimiento organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza, que se pondrá en marcha a las 18.00 horas.

Niños recibiendo a los Reyes Magos en el parque Labordeta. / Miguel Ángel Gracia

La comitiva estrena recorrido y avanzará por General Mayandía, Anselmo Clavé, Paseo Teruel, Puerta del Carmen, César Augusto, Coso y Alfonso I hasta la plaza del Pilar, donde sus majestades visitarán el belén de Judea. Antes, a las 17:30 horas comenzará la caravana comercial de los principales patrocinadores de la Navidad y del gran séquito zaragozano, cuyo apoyo permite mejorar las fiestas año tras año.

El desfile incorporará este año del reconocido los componentes del belén viviente de Estadilla, que desembarcará en la ciudad con más de 50 figurantes. El grupo trasladará, de forma condensada, la esencia que ha convertido la representación en un referente cultural: músicos y soldados del ejército romano, junto a figuras que evocan oficios y costumbres ancestrales.

Recogida de las últimas cartas. / Miguel Ángel Gracia

El gran séquito, que aumenta este año considerablemente hasta alcanzar los 417 miembros, contará también con un espectacular ángel anunciador de gran formato y otras incorporaciones que se suman a la mejora de la iluminación, el sonido y los efectos especiales, reforzando el objetivo de convertir el recorrido en una experiencia memorable. El cierre correrá a cargo de la caseta del pajarito Pinzón, el mensajero de los Reyes Magos, que sobrevolará el desfile para vigilar discretamente a todos los niños y niñas y que se recupera como vínculo también con las generaciones de mayores que lo descubrieron en los años 60 a través de la radio.