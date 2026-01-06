Abre una nueva tienda friki en Puerto Venecia con más de 1.000 funkos en sus estanterías
La cadena más grande de Europa especializada en cultura 'geek' aterriza en Zaragoza con sus figuras coleccionables y artículos de merchandising
Puerto Venecia amplía su oferta de ocio y compras con la apertura de una nueva tienda friki dedicada al universo 'geek' en Zaragoza. Bajo el nombre de Geekatmosphere (en redes, @geekatmosphere), el establecimiento reúne una amplia variedad de artículos de colección y merchandising de algunas de las sagas más populares del cine y la televisión.
Entre sus principales reclamos destacan cientos de Funkos y productos inspirados en franquicias como Marvel, Pokémon, Dragon Ball, Disney, Bluey o Harry Potter, con propuestas pensadas tanto para coleccionistas como para quienes buscan un regalo temático.
Geekatmosphere es la cadena de artículos frikis más grande de Europa y su nuevo establecimiento en Zaragoza, un paraíso de los amantes de la cultura geek, ya que las estanterías de este local estarán repletas de las figuras coleccionables con cabezas grandes y detalles adorables que representan personajes de películas, series, videojuegos, cómics y más.
Una tendencia en alza
La nueva tienda está ubicada en la Planta Alta de Gallery, dentro del complejo comercial de Puerto Venecia, y se suma a la tendencia de espacios especializados en cultura pop, ciencia ficción y fantasía que ganan presencia en los grandes centros comerciales de muchas ciudades.
Con este establecimiento, Zaragoza suma un nuevo espacio donde los fanáticos del anime, las figuras de colección, los juegos de rol o el merchandising de series y películas son los protagonistas.
