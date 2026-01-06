Estos son los proyectos plurianuales que Zaragoza debe terminar este 2026: de los barrios rurales a los proyectos emblemáticos

El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado unos presupuestos que crecen un 6% con respecto al año anterior (61 millones) y que superan los 1.039 millones de euros. Desde el equipo de gobierno destacan que en su redacción han buscado que fuera "continuista y coherente" reflejando "el gran momento de crecimiento y transformación" que vive la capital. A pesar del rechazo de Vox, las cuentas permitirán rematar algunas de las inversiones que llevan años pendientes en la ciudad.

Como sucede en todos los presupuestos, las grandes inversiones se dividen en los conocidos como plurianuales que buscan dotar durante varios años las reformas o iniciativas que están llamadas a desarrollarse a lo largo de varios ejercicios. De este modo, algunos de ellos está previsto que este 2026 lleguen a su fin, por lo que los fondos consignados deberán ser suficientes para rematarlos en su totalidad. Eso siempre que no surjan imprevistos.

El más significativo está en la transformación de la antigua factoría Giesa, en el barrio de Montemolín, entre Las Fuentes y San José, en una ciudad del cine. Esta iniciativa recibe más de once millones de euros para su impulso definitivo. De forma paralela se van a cerrar las obras emprendidas en el Mercado Central para garantizar su aislamiento y también las que realiza la sociedad de Deporte en el sur de la capital (con tres millones y medio), así como las de rehabilitación de la planta baja del parque de Bomberos de la zona Universidad.

Paralela a la restauración del jardín Botánico, las nuevas cuentas contemplan terminar con las actuaciones urgentes que se están realizando en el Parque Grande José Antonio Labordeta, así como la rehabilitación del quiosco de la música y también la restauración del monumento a Los Sitios, con un coste de 300.000 euros. En este apartado se encuentra el quiosco del parque de la Aljafería para el que se destinan 175.000 en un plurianual.

Las obras de prolongación de la calle Ibón de Astún con Rallo Lahoz en Miralbueno también se terminarán este año con un último aporte municipal de 800.000 euros. Y recibe fondos por último año el proyecto de conservación y rehabilitación en el cementerio de Torrero, para el que se consignan 236.989 euros.

En cuanto a las grandes equipaciones en los barrios de Zaragoza, se espera el impulso definitivo a la harinera de Casetas o el remate y urbanización del centro cívico Hispanidad, para la que están previstos más de dos millones de euros este año. A estas iniciativas habría que sumar otros 500.000 euros para la reforma de zonas infantiles, equipamientos deportivos y mobiliario urbano. Para las inversiones en barrios rurales, con una financiación complementaria a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), se recoge un plurianual de un millón de euros.

Más eficiencia energética

En el apartado educativo se culminan igualmente las demandadas reformas de eficiencia energética en la escuela infantil La Piraña. Y más significativos son los tres millones de euros que permitirán inaugurar la escuela infantil de Arcosur. También se destinan 200.000 euros a la renaturalización de patios escolares, un programa que permite la mejora de estas infraestructuras con la instalación de sombras muy necesarias para los meses de calor.

También es significativo que la sociedad Ecociudad dará el visto bueno a la reforma del plan del río Huerva en una inversión para la que se ha contado también con fondos del Gobierno de Aragón.

Finalmente, la gran inauguración que reflejan con 600.000 euros los nuevos presupuestos es la reforma de la avenida de Navarra, únicamente pendiente de los últimos retoques con gran parte de su nuevo trazado y mobiliario ya instalado. Sin embargo, esta será únicamente una de las intervenciones más significativas, pues el proyecto contiene un total de 26 millones para reformas de avenidas y calles, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la movilidad.