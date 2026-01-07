¿Cuál es la incidencia de la okupación ilegal en Zaragoza? Estos son los datos de la asesoría municipal

El servicio de asesoramiento jurídico gratuito en materia de okupación ilegal de viviendas del Ayuntamiento de Zaragoza ha atendido 489 asuntos desde su apertura, en enero de 2021, 85 de ellos este último año. "En lo referente a los datos acumulados de 2025, se han sumado 85 nuevos casos atendidos, de los que 70 son de propietarios y 15 de vecinos que sufren las consecuencias. Asimismo, de esas consultas realizadas 22 ya tienen una situación judicial iniciada, en 55 se asesoró para denunciar y en ocho no se iniciaron trámites", ha explicado este miércoles el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano.

Respecto al reparto geográfico de los datos de 2025, las consultas alcanzaron a situaciones repartidas en once distritos y cuatro consultas se hicieron para barrios rurales. En concreto, Delicias, con 24 consultas, encabeza la clasificación de forma significativa, seguida por los doce casos en el Casco Histórico, los nueve en Torrero-La Paz y 7 en San José. En cuanto al tipo de bien ocupado, 83 hacían referencia a viviendas particulares, una a un local y otra a un edificio al completo.

Esta asesoría es fruto del convenio que firmaron el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (Reicaz) y que se puso en funcionamiento con el objetivo de orientar a quienes sufren este problema en la ciudad, ha informado el Consistorio.

Sin crecimiento significativo

"La ocupación ilegal es un problema que se mantiene con datos casi idénticos a 2024", ha recordado el concejal, quien ha añadido que la extensión de este fenómeno "sigue afectando a todos los barrios y es especialmente dura para nuestros vecinos más vulnerables o con rentas más bajas, que pueden encontrarse indefensos ante una situación de estas características".

El ayuntamiento se mantiene firme en alertar sobre este problema a pesar de que solo se registran un centenar de casos anuales en toda la ciudad y que no existe margen de maniobra desde el ámbito local. "En estos años, hemos revertido el trato de favor que los ocupantes ilegales de vivienda llegaron a tener y hemos trabajado conscientes de la protección y el asesoramiento que debe prestar este ayuntamiento a nuestros vecinos, frente a un problema que en el que no tenemos competencia municipal para la acción directa y que se alarga duramente en procesos legales con una normativa nacional que protege más al ocupa que al ciudadano", ha especificado.

Si se atiende a los datos globales en estos cinco años, en 2021, al inicio de la asesoría jurídica gratuita, las consultas fueron el 39% de las 489 acumuladas, mientras que en 2024 y 2025 han tenido el 18% y el 17% respectivamente. Por zonas, en total, Casco Histórico (94 expedientes) y Delicias (93) despuntan con el 19% de los asesoramientos, seguidos de Torrero-La Paz (37) con el 8%, y un triple empate de 27 casos, el 6% del total, en los distritos de Las Fuentes, Oliver-Valdefierro y San José.

Guía informativa ciudadana

Para completar y facilitar la información, el Reicaz y el Ayuntamiento de Zaragoza tienen a disposición de todos los ciudadanos la Guía jurídica para los afectados por la ocupación ilegal, que a finales de 2024 se reeditó para facilitar la información relativa a cuestiones como qué es la ocupación ilegal, en qué consiste el servicio de asistencia, a quién va dirigido, los protocolos de actuación basados en la legislación actual, el coste y tiempo de los procedimientos, o cómo realizar las denuncias pertinentes.

Este documento ha sido repartido por el Ayuntamiento de Zaragoza en los centros cívicos de la ciudad y en otros equipamientos municipales con la intención de dar a conocer esta asesoría legal gratuita entre los zaragozanos.