Así le han pedido Chueca y Azcón al Papa León XIV que pare en Zaragoza en junio para visitar la Basílica del Pilar

El Papa León XIV ha anunciado que el próximo mes de junio visitará España y aunque las únicas ciudades confirmadas en las que hará parada son Madrid, Barcelona y Santiago, hay más capitales interesadas en recibir su visita y algunas, como Zaragoza, ya se lo han trasladado. Lo han hecho, concretamente, la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, a través de una carta remitida al Vaticano el pasado 2 de enero.

La misiva, firmada por ambos, hacen especial hincapié en el compromiso de la ciudad con la celebración de los actos que se programarán para conmemorar el Bimilenario de la Venida de la Virgen en Zaragoza, un acontecimiento que históricamente se ha situado en el año 40 después de Cristo y que en 2040 cumple dos mil años de tradición en la ciudad y en la historia de la Iglesia católica.

Este es el motivo principal de la carta remitida a la Santa Sede, que Chueca y Azcón aprovechan para solicitar audiencia al Papa. Para mostrarle sus respetos, pedir la bendición para la capital aragonesa y trasladarle ese mismo compromiso con los actos del bimilenario. No hace tanto que ellos visitaron Ciudad del Vaticano, en agosto de 2024, cuando era el Papa Francisco el santo pontífice. Y ya entonces solicitaron al santo padre que visitara Zaragoza y Aragón. Pero este falleció y ha sido su sucesor, León XIV, quien ha programado una visita a España que, de momento, no incluye a Zaragoza en su recorrido.

Por eso remarcan en su carta la solicitud y el anhelo que aseguran que existe en la comunidad a recibir su visita. Una misiva que ha adelantado Chueca este miércoles en una entrevista concedida a la Cadena Cope. Aprovechando que su recorrido por España ya está confirmado, lo que le plantean en su petición es que haga parada en Zaragoza y se lo trasladan invitándole a valorar la ubicación de la ciudad, a medio camino entre Barcelona y Madrid, dos de las ciudades ya confirmadas para su visita prevista en junio.

Y se lo proponen con la intención de que visite la Basílica del Pilar, como le trasladan expresamente, aunque sea una estancia breve, porque aseguran que sería de extraordinaria relevancia espiritual para los fieles en Aragón y en España, ya que la Virgen del Pilar también es un símbolo de la Hispanidad. Argumentos que ambos esperan que pesen en el Papa de cara a su próximo viaje a España programado para junio.