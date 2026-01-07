Este es el ligero cambio de diseño que aumentará la seguridad en la plaza San Miguel de Zaragoza

La reforma de la plaza San Miguel de Zaragoza está en el punto de mira de los ciudadanos y las asociaciones vecinales. La transformación del entorno, un centro neurálgico de la comunicación en la ciudad, ha multiplicado las preocupaciones de los usuarios y algunas entidades han mostrado sus dudas sobre el diseño elegido, sobre todo por la falta de espacio para el paso de los vehículos de emergencia. Sin embargo, desde el consistorio destacan que los trabajadores municipales de Movilidad e Infraestructuras "atendiendo a las dudas manifestadas sobre el diseño de la calzada" durante la reunión vecinal que se hizo antes del inicio de las obras en el centro cívico Laín Entralgo han introducido un pequeño cambio con el que esperan evitar cualquier incidente.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza recuerdan que el diseño prevé, desde un inicio, una calzada de dos carriles de circulación, lo que en principio no genera problemas a los servicios de emergencia. De hecho, detallan que muchas calles de la ciudad tienen menos carriles y no se producen incidencias en la prestación de un servicio completo, con normalidad y agilidad.

Sin embargo, tras escuchar las críticas se muestran dispuestos a introducir "leves cambios de elementos" atendiendo a la inquietud que manifestaron los vecinos. De este modo han decidido "mover levemente" las paradas de autobús para que no coincidan en el mismo punto enfrentadas. Y además, para disipar cualquier duda, se amplía un poco la calzada en su parte central para dejar en medio un "tramo pisable" que será suficiente en tamaño y de uso exclusivo para vehículos de emergencia en caso de urgente necesidad. Se trata de una mediana de 1,20 metros de ancho, que coincide con la zona de las paradas del autobús.

Recreación de la futura plaza San Miguel de Zaragoza. / El Periódico de Aragón

Este anuncio llega en una jornada en la que los portavoces del PSOE en el consistorio han criticado el modo en el que se han afrontado estos trabajos en la ciudad, sin atender a las necesidades de los ciudadanos. "Las obras de reforma del entorno de la plaza de San Miguel son la constatación de la soberbia de una alcaldesa, Natalia Chueca, que ha decidido seguir gobernando desde su despacho y no escuchar a los vecinos y a los comerciantes, que son los que verdaderamente conocen los problemas y las necesidades de la zona", ha explicado Lola Ranera.

Por la zona pasaban diez líneas de autobuses al día, además de casi 9.000 vehículos privados. Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza ha subrayado que la inversión, cercana a los ocho millones de euros, responde a una apuesta por "transformar un espacio dominado por el asfalto en una plaza más accesible, verde y amable, priorizando al peatón sin comprometer la movilidad necesaria".

También han defendido, respecto a los restos arqueológicos, que los hallazgos se han tratado con “transparencia total” y conforme a la normativa vigente, de tal forma que se han comunicado de manera pública una vez validados por el servicio de arqueología municipal.