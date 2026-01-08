Abre una nueva gasolinera low-cost en Plaza: es de las más baratas de Zaragoza

Cada año que pasa, es uno más en el que más conductores se suman a la circulación en las carreteras de Zaragoza. Una de las consecuencias más notorias que dejó la guerra de Ucrania en 2022 fue la subida constante de la gasolina, una preocupación que a día de hoy sigue presente aunque de forma más estabilizada. En la capital aragonesa, de media, rellenar el depósito cuesta entre 75 y 85 euros, algo que incentiva a los ciudadanos a buscar alternativas de dónde repostar sus vehículos. Y es recientemente la empresa Plenergy la que se ha instalado a las afueras de la ciudad con una nueva estación low-cost.

Se ubica en la avenida de la Diagonal número 12, es decir, en las inmediaciones del centro comercial Plaza, a escasos metros del supermercado americano Costco. Cuenta con dos espacios para que los vehículos repongan su combustible, que en este caso puede ser Diésel o la gasolina estándar, la sin plomo 95.

Mapa de Plenergy Zaragoza I

En cuanto a los precios se diferencian mucho a lo que es la media. El diésel apenas sobrepasa el euro, situándose en los 1,149 €/litro. Mientras que la gasolina convencional supera por poco los 1,2 €/litro, dejando un ahorro aproximado de unos 11,34 euros si se decide rellenar un depósito de 60 litros de capacidad. A esto se añade su servicio 24 horas al día, lo que permite parar a repostar siempre que se quiera, y sus compresores o máquinas de aire, que son de uso libre y gratuito.

Las reseñas en internet de esta estación no dejan lugar a dudas de su más que buen precio a los ojos del ciudadano, destacando el buen trato del personal, el acceso a la misma y su cercanía con el lavadero.

Esta compañía ha hecho su segunda aparición en Aragón con esta gasolinera en Zaragoza, con la primera de ellas ubicada en la comarca de las Cinco Villas, en Ejea de los Caballeros. Los precios son de un bagaje similar, con el diésel a 1,175 €/litro y el sin plomo 95 a 1,255 €/litro.

Guerra de precios a la vista

Esta irrupción puede incendiar el mercado del gasoil e incrementar la competencia de las estaciones de repostaje de la zona, como por ejemplo la de Family Cash, situada en el mismo complejo comercial que la recientemente comentada. Durante los últimos días, se ha notado una bajada de precios en la misma frente a esta nueva apertura.

Esta gasolinera ofrece el gasóleo A a 1,199 €/litro, situándose entre los más baratos de su entorno. La gasolina sin plomo 95 se vende a 1,259 €/litro, mientras que la SP98 alcanza los 1,499 €/litro. Por su parte, el diésel premium (G-A+) tiene un precio de 1,279 €/litro.

Esta posible guerra por abarcar más mercado y clientela puede llegar en los próximos días al área urbana de Zaragoza, con la probabilidad de que muchos surtidores moderen sus precios pese a la cotización actual de este combustible fósil. Como por ejemplo en la gasolinera de la carretera de Madrid, cuyos precios de carburantes actualizados el 8 de enero de 2026 sitúan la gasolina 95 en 1,259 €/litro, mientras que la gasolina 98 a un poco más, 1,389 €/litro. El diésel alcanza los 1,206 €/litro y el diésel+ se fija en 1,279 €/litro, según los datos recibidos en la última actualización.