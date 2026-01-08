¿Desvío de la línea 41 del bus en Zaragoza? Esta es la propuesta que plantean los vecinos de Rosales del Canal y Montecanal por las obras de la avenida Valencia

Las obras de la avenida Valencia de Zaragoza están a punto de comenzar (lo harán el lunes 12 de enero) y con ellas habrá cambios en la movilidad de esta zona de la capital aragonesa. Con las calles ya señalizadas, los aparcamientos suprimidos y los cambios de dirección hechos en las principales vías del entorno, también los autobuses urbanos se van a ver afectados por los trabajos. Concretamente, los recorridos habituales de las líneas 35, 38 y 41, que transcurren por la avenida Valencia, dirección San Juan Bosco, se verán alterados durante al menos un año.

Desde las asociaciones vecinales 'Entrelagos' de Rosales del Canal y 'Los Sauces' de Montecanal han remitido al Ayuntamiento de Zaragoza una propuesta para modificar los desvíos planteados en la línea 41. Es decir, han elaborado su propuesta particular, que consideran más efectiva que la del consistorio, con un recorrido totalmente diferente.

Del mismo modo, según lamentan en un comunicado, lamentan que no se les haya consultado con anterioridad a la elaboración del Plan Especial de Movilidad y apelan a la concejala de Distritos, Pilar Cortés, a que las atienda y facilite la incorporación de sus aportaciones, "aunque sea con retraso y por la vía de urgencia", dicen, a dicho plan de movilidad.

La modificación de estos vecinos consiste en que, una vez desviado el recorrido de la línea 41 por Corona de Aragón y Cortes de Aragón (tal como establece el Plan de Movilidad), no gire a izquierda por Goya hacia calle Carmen. ¿Y qué proponen? Plantean que el bus siga recto por Cortes de Aragón, cruzando la avenida Goya, y siguiendo por la misma Cortes de Aragón hasta confluir con Hernán Cortés, retomando ahí su recorrido habitual.

La propuesta que han enviado los vecinos al Ayuntamiento de Zaragoza. / ENTRELAGOS / ROSALES DEL CANAL

Desde 'Entrelagos' y 'Los Sauces' aseguran que, de esta manera, "se conseguirá un recorrido más recto y corto de 300 metros en lugar de 430 y se evitará el solapamiento con el recorrido alternativo propuesto para la línea 38", esgrimen. También supondría, apuntan, "un ahorro en tiempo de recorrido para las personas que utilizan el servicio, así como económico para el ayuntamiento, al reducirse hasta 3.000 kilómetros en todo el periodo que han de durar las obras", indican.

Para completar su recorrido, la propuesta incluye también habilitar dos paradas provisionales de la línea 41: una de ellas en Corona de Aragón, 28, para dar acceso al instituto y la Universidad de Zaragoza, y otra en el entorno del cruce entre Cortes de Aragón y calle Marcial, próxima la línea de tranvía.

Ambas asociaciones vecinales piden al consistorio que las frecuencias del bus "se mantengan pese a las obras y que cuando haya eventos que impidan al bus rodear Puerta del Carmen se haga el cambio de sentido en el cruce de Hernán Cortés hacia paseo de Teruel habilitando la de Hernán Cortés, 35 como última parada", argumentan.

Las asociaciones, respaldadas por la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) de la que forman parte, formulan estas propuestas "con confianza en que serán atendidas por los servicios municipales, ya que suponen una mejora en la prestación del servicio, dentro de las afecciones que las obras van a causar".