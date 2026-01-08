¿Por qué han desaparecido los autobuses urbanos de Zaragoza de Google Maps?

Al consultar en Google Maps la ruta más rápida para viajar en autobús desde la estación de Delicias de Zaragoza hasta el barrio de San José, la aplicación sugiere únicamente una combinación entre las líneas metropolitanas que unen los distritos rurales y el tranvía. Del mismo modo, si el trayecto se realiza desde el hospital Miguel Servet hasta el edificio Kasan, en el Actur, la única alternativa de transporte público que aparece es el tranvía. En ambos escenarios, los autobuses urbanos de la capital aragonesa gestionados por Avanza han desaparecido de las opciones. Se trata de un error al que se enfrentan los usuarios desde comienzos de año, a pesar de que las líneas operan con total normalidad según puede comprobarse paseando por la calle. Ahí están cumpliendo, más que menos, sus frecuencias prometidas.

Esta ausencia, según fuentes municipales, parece deberse a un problema técnico en la forma en que Google Maps procesa los datos de movilidad de la ciudad que se ofrecen a través de los servidores de Avanza. Como consecuencia, en las redes sociales han proliferado las quejas, la sorpresa y las dudas por las molestias que genera esta situación, especialmente por la incertidumbre que sufren los viajeros al planificar sus desplazamientos diarios.

Este fenómeno no es exclusivo de Zaragoza y ocurre con cierta frecuencia en otras capitales. El origen podría estar en un desajuste al actualizar los datos GTFS (General Transit Feed Specification), el estándar que permite a las operadoras compartir rutas y horarios con plataformas de movilidad.

A falta de una explicación detallada por parte de la empresa que gestiona el servicio, en casos similares la pérdida de datos suele estar vinculada a la introducción de cambios significativos en la red, algo que pudo suceder durante la última noche del año. Estas modificaciones pueden invalidar temporalmente la información de las rutas. En estos casos, Google Maps aplica un protocolo de seguridad: si detecta que los datos están desactualizados o presentan errores de sincronización, prefiere eliminar la opción de transporte por completo antes que ofrecer itinerarios erróneos que confundan al ciudadano.

Ante la desconexión, que debería solventarse en las próximas horas una vez reparado el fallo de comunicación, las consultas de Google Maps siguen obviando la circulación de los autobuses rojos y verdes por el centro de la ciudad a la hora de trazar las rutas más cortas para llegar a un punto determinado. Da igual que sea de Santa Isabel al barrio del Oliver que de la calle Pignatelli al parque Labordeta. O que se quiera viajar desde La Seo hasta el cementerio de Torrero. Por este motivo, hasta que se restablezca el servicio en la plataforma, la opción más fiable para consultar tiempos reales y recorridos es la aplicación oficial de Avanza Zaragoza o el portal del Consorcio de Transportes (CTAZ), cuyas bases de datos se actualizan de forma inmediata sin depender de validaciones externas.