Una histórica tienda del centro de Zaragoza cierra su local de forma temporal tras 40 años

Los zaragozanos que hayan paseado después de Reyes por el paseo de las Damas se habrán dado cuenta que una histórica tienda con más de 70 años de historia como Gilca ha cerrado sus puertas. Un cartel en la puerta del emblemático negocio de perfumería, uno de los más antiguos de toda Zaragoza, anuncia que Gilca ha bajado la persiana de forma temporal por la reforma de su tienda actual en el número 27 del núcleo comercial.

"Hoy 7 de enero comenzamos a reformar nuestra tienda de Paseo de Damas 27, pero podrás encontrarnos temporalmente justo enfrente de la tienda actual, en Paseo de Damas 30, Zaragoza, a partir del 12 de enero, con todos tus imprescindibles: perfumes, ambientadores, droguería, productos químicos", ha publicado Gilca que busca dar un nuevo aire a su local de toda la vida donde lleva 40 años perfumando a zaragozanos y visitantes.

Además, la mítica tienda aragonesa, que seguirá sumando años de historia a su largo recorrido en la ciudad, pero en una nueva ubicación muy céntrica durante el tiempo que dure la reforma. Tal como recuerda en su perfil de Instagram, la empresa cuenta con más de 4.000 referencias en droguería y cosmética.

La historia de Gilca

Los hermanos Gil Castillo crearon Productos Gilca en 1939 lo que se considera los orígenes de Perfumes Gilca. Actualmente trabaja en la empresa la tercera generación apoyados por un gran equipo de colaboradores especializado en la venta y trato con el público.

En la propia web de Perfumes Gilca, la compañía detalla toda su historia y experiencia de 70 años al frente de un negocio familiar que se ha convertido en un referente en Zaragoza y Aragón gracias a la gran variedad de artículos comercializados y su gran atención a la hora de atender personalmente a los clientes. Gilca ha sido uno de los supervivientes al dramático cierre de tiendas a lo largo de las últimas dos décadas en el Paseo de las Damas.

Gilca ha sabido siempre renovarse para poder superar todos los desafíos que se le han puesto por delante. En primer lugar incorporó artículos como productos químicos para la industria, droguería, plásticos, material para la restauración y otros muy variados. En los años 80, empezaron a introducir ambientadores y permufes, la gran principal actividad en la actualidad. Además, en el año 2000 se crea la empresa Perfumes Gilca con el único objetivo de dar un mejor servicio, dar mayor calidad e incorporar a su nutrido almacén más referencias.