Natalia Chueca llama a la responsabilidad de Vox para evitar "el bloqueo" de Zaragoza: peligran 155 millones de euros

Existe riesgo de "bloqueo" en Zaragoza. Al menos en teoría, pues la negativa de Vox a apoyar los presupuestos presentados por la alcaldesa Natalia Chueca puede poner en riesgo 115 millones de inversión y gasto consignados en las nuevas cuentas. El aviso a la formación de ultraderecha ha sido evidenciado por la regidora durante la presentación de las obras para el centro deportivo que se levantará en los próximos meses en Valdespartera. Por ejemplo, para culminar el proyecto recién iniciado hacen falta 3,5 millones que también están vinculados a la nueva planificación. "Estas obras, por ejemplo, no podrá salir adelante con un presupuesto prorrogado", ha advertido.

Con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas, motivo por el que Vox ha cambiado de postura respecto a la gobernabilidad en la capital aragonesa, Chueca ha hecho "un llamamiento a la responsabilidad" tanto de la formación de ultraderecha como del PSOE y Zaragoza en Común, subrayando que con una abstención que permitiera aprobar las nuevas cuentas, que contemplan una inversión de 1.039 millones, "sería suficiente para evitar la parálisis de la ciudad".

La alcaldesa ha calificado de "nefasta" la posibilidad de una prórroga, pues además implicar una pérdida de 155 millones de euros significaría reducir la inversión de los 128 millones actuales a solo 48 millones. Este recorte paralizaría proyectos estratégicos como la Nueva Romareda, las obras de reforma de la ribera del Huerva y las reformas en la avenida Valencia, el Coso y la plaza San Miguel. "No es lógico que apuesten por paralizar estas mejoras", ha destacado.

La propia inversión que se ha presentado este jueves implica la creación de un centro deportivo para los barrios del sur de la ciudad en el que se contempla un pabellón que dará servicios a los colegios y entidades de los diferentes distritos. Del mismo modo Chueca ha indicado que la prórroga impactaría negativamente en los servicios públicos, puesto que la partida de personal bajaría 18 millones, las contratas de transporte y limpieza perderían 33 millones y los convenios con entidades sociales y deportivas se reducirían en diez millones. En este sentido peligran convenios para abordar el problema de las personas sin hogar o para las políticas de protección de las mujeres.

Con la prórroga presupuestaria se cae también posibilidad de recurrir a préstamos bancarios y desarrollar operaciones de venta de suelo, limitando todavía más el margen de maniobra municipal. Y se ponen riesgo otras iniciativas ya empezadas como las obras de Giesa con 10,5 millones de euros o actuaciones como la Harinera de Casetas o las mejoras en las Casa de Amparo.

El toque de atención a Vox llega después de un periodo de buena sintonía que ha permitido sacar adelante proyectos con los votos a favor de la formación ultra y el PP. "Hasta ahora han trabajado de forma responsable para hacer políticas que han permitido cambiar 16 años de una gestión de izquierdas en Zaragoza que había creado una ciudad más sucia y con jardines marrones", ha dicho. Por eso ha recordado que los votantes, que acudirán a las urnas en el llamamiento autonómico del próximo 8 de febrero, no esperan "una política que sea de bloqueo".

En todo caso, Chueca tiene en su mano varias herramientas para sacar adelante su propuesta presupuestaria. Según ha detallado el calendario previsto establece que las cuentas se someterán a la votación en febrero, tras los comicios autonómicos. De ser rechazadas, se activaría la cuestión de confianza; así, a menos que la oposición logre pactar una alternativa, el presupuesto quedaría aprobado definitivamente a finales de marzo.

Actualmente, el Gobierno municipal mantiene conversaciones con la formación de Santiago Abascal para pedirles que "sean responsables" y no detengan el impulso de Zaragoza. "Vamos a pedir que recapaciten, pues los zaragozanos no pueden ser los paganos de su estrategia política", ha manifestado.