La noria gigante de Helios sigue escalando hacia el cielo de Zaragoza: así va su montaje

Pese a que su presentación de cara al público estaba dentro del programa de Navidad de Zaragoza este 2025, la noria gigante de Helios va a aterrizar en la ciudad, probablemente, con varias semanas de retraso. Tras el comienzo de su montaje el pasado viernes 2 de enero, la atracción que ya hizo su 'debut' en la capital aragonesa la década pasada está volviendo a elevarse al cielo, aunque sea poco a poco.

Ya se pueden observar grandes vigas acumuladas que constituirán la base de la noria en las inmediaciones del Centro Natación Helios, al igual que cabinas blancas y negras, pero con detalles coloridos, que serán las que se encarguen de que cientos de niños, niñas, adolescentes y también adultos, pasen un agradable rato y admiren su ciudad desde las alturas.

Un operario precintando la zona de montaje de la noria de Helios / MIGUEL ANGEL GRACIA

Esta rueda de feria fue presentada como uno de los elementos más llamativos del itinerario navideño de este año por la alcaldesa zaragozana, Natalia Chueca, que tras unas primeras complicaciones por "la falta de la mano de obra", se trató de que estuviera montada al completo para el Día de Reyes. Otro intento que quedó en vano.

La incertidumbre es una sensación que rodea la instalación de esta noria, que se estima que será de una altura similar a la que se montó allá por el año 2013 (unos 70 metros), ya que no se han detallado ni días aproximados que durará, ni cuánto costará un viaje, ni cuánta ha sido la inversión del consistorio. Aquel año que se trajo esta atracción para las Fiestas del Pilar, el coste total fue de unos 16.000 euros (10.000 iniciales + 6.000 de prórroga), por lo que se espera que las cifras que se revelen este mes de enero ronden esa misma cantidad.

Una grúa durante los trabajos del montaje de la noria de Helios en Zaragoza / JOSEMA MOLINA

Vehículos de grandes capacidades y de carga van trabajando durante estos días para pisar el acelerador e iniciar sus servicios lo antes posibles, que aunque no vaya a tener tanta demanda como en diciembre, se espera buen movimiento de cara al próximo festivo por el patrón de la Zaragoza: San Valero.