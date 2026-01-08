Positivo en cocaína y a velocidad excesiva: así fue la huida de un conductor sin carnet en Zaragoza cuando la policía intentaba detenerle

Un conductor de 19 años fue detenido en la tarde de ayer en Zaragoza tras protagonizar una peligrosa huida policial por varias vías principales de la ciudad, según han informado fuentes municipales. Los hechos se produjeron después de que un radar detectara al vehículo circulando a una velocidad superior a la permitida en Ronda Hispanidad, una de las arterias con mayor densidad de tráfico.

Al intentar los agentes de la Policía Local darle el alto reglamentario, el joven hizo caso omiso a las señales y emprendió la huida. En ese momento, se inició una persecución que obligó a extremar las precauciones para garantizar la seguridad del resto de usuarios de la vía. La intervención concluyó finalmente en el Paseo Echegaray y Caballero, a la altura del Puente Giménez Abad, donde el vehículo fue interceptado sin que se produjeran daños personales.

Tras la identificación del conductor, los agentes comprobaron que el joven carecía de permiso de conducir y que, de hecho, no lo había obtenido nunca. Además de quedar detenido como presunto autor de un delito contra la Seguridad Vial, el joven fue denunciado por conducción temeraria ya que su conducción durante la huida puso en grave riesgo al resto de usuarios.

Las pruebas realizadas posteriormente confirmaron también un resultado positivo en consumo de drogas, concretamente cocaína, lo que agrava la situación penal del detenido. El vehículo quedó inmovilizado y los hechos han sido puestos en conocimiento de la autoridad judicial.

La Policía Local insiste en la importancia de respetar las normas de tráfico y recuerdan que la seguridad vial es una responsabilidad compartida. Conductas como el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos de sustancias o sin la habilitación correspondiente suponen un grave peligro y pueden tener consecuencias irreversibles. Las autoridades reiteran su compromiso con la vigilancia y la prevención para garantizar unas calles más seguras para todos.