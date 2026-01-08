Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hackeo clínicaAutobuses Google MapsFichajes Real ZaragozaTerror en GarrapinillosPausa cáfe trabajadoresFrío en Teruel
instagramlinkedin

Positivo en cocaína y a velocidad excesiva: así fue la huida de un conductor sin carnet en Zaragoza cuando la policía intentaba detenerle

El conductor fue interceptado en el Paseo Echegaray y Caballero, a la altura del Puente Giménez Abad

Positivo en cocaína y a velocidad excesiva: así fue la huida de un conductor sin carnet en Zaragoza cuando la policía intentaba detenerle

Positivo en cocaína y a velocidad excesiva: así fue la huida de un conductor sin carnet en Zaragoza cuando la policía intentaba detenerle / Policía Nacional

Luis Alloza

Zaragoza

Un conductor de 19 años fue detenido en la tarde de ayer en Zaragoza tras protagonizar una peligrosa huida policial por varias vías principales de la ciudad, según han informado fuentes municipales. Los hechos se produjeron después de que un radar detectara al vehículo circulando a una velocidad superior a la permitida en Ronda Hispanidad, una de las arterias con mayor densidad de tráfico.

Al intentar los agentes de la Policía Local darle el alto reglamentario, el joven hizo caso omiso a las señales y emprendió la huida. En ese momento, se inició una persecución que obligó a extremar las precauciones para garantizar la seguridad del resto de usuarios de la vía. La intervención concluyó finalmente en el Paseo Echegaray y Caballero, a la altura del Puente Giménez Abad, donde el vehículo fue interceptado sin que se produjeran daños personales.

Tras la identificación del conductor, los agentes comprobaron que el joven carecía de permiso de conducir y que, de hecho, no lo había obtenido nunca. Además de quedar detenido como presunto autor de un delito contra la Seguridad Vial, el joven fue denunciado por conducción temeraria ya que su conducción durante la huida puso en grave riesgo al resto de usuarios.

Las pruebas realizadas posteriormente confirmaron también un resultado positivo en consumo de drogas, concretamente cocaína, lo que agrava la situación penal del detenido. El vehículo quedó inmovilizado y los hechos han sido puestos en conocimiento de la autoridad judicial.

La Policía Local insiste en la importancia de respetar las normas de tráfico y recuerdan que la seguridad vial es una responsabilidad compartida. Conductas como el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos de sustancias o sin la habilitación correspondiente suponen un grave peligro y pueden tener consecuencias irreversibles. Las autoridades reiteran su compromiso con la vigilancia y la prevención para garantizar unas calles más seguras para todos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El partido del agitador Alvise Pérez se presenta a las elecciones en Aragón: estos son sus líderes
  2. El primer premio del Niño deja 3,4 millones en Zaragoza, Benasque y Utrillas con el 6.703: 'Dar este premio es el mejor regalo
  3. Un fondo de inversión británico especializado en la almendra amplía su cartera en Aragón y ya cultiva el pistacho
  4. Estas son las listas electorales completas de todos los partidos de Aragón para el 8F
  5. Esta es la céntrica avenida de Zaragoza que lleva 14 meses en obras... y está cerca de librarse de ellas
  6. Los usuarios del 'Utebero' y del 'Casetero' sacan los colores a sus servicios de autobús: 'Siempre llegan tarde
  7. Hackean un centro médico de Zaragoza y publican información sensible de la empresa y sus pacientes en la 'dark web'
  8. Samca reducirá en un 80% sus molinos para autoabastecer sus centros de datos en Luceni: consumirán casi tanta energía como la provincia de Huesca

¿Desvío de la línea 41 del bus en Zaragoza? Esta es la propuesta que plantean los vecinos de Rosales del Canal y Montecanal por las obras de la avenida Valencia

¿Desvío de la línea 41 del bus en Zaragoza? Esta es la propuesta que plantean los vecinos de Rosales del Canal y Montecanal por las obras de la avenida Valencia

Positivo en cocaína y a velocidad excesiva: así fue la huida de un conductor sin carnet en Zaragoza cuando la policía intentaba detenerle

Positivo en cocaína y a velocidad excesiva: así fue la huida de un conductor sin carnet en Zaragoza cuando la policía intentaba detenerle

En imágenes | Los tractores vuelven a las calles en Zaragoza: atascos y retenciones en los alrededores de Plaza

Hasta 15 sillas vacías en un restaurante de Utebo: "Los reyes se olvidaron de la reserva"

46 muertos en las carreteras de Aragón en 2025: el dato más bajo de los últimos diez años

46 muertos en las carreteras de Aragón en 2025: el dato más bajo de los últimos diez años

La noria gigante de Helios sigue escalando hacia el cielo de Zaragoza: así va su montaje

La noria gigante de Helios sigue escalando hacia el cielo de Zaragoza: así va su montaje

Zaragoza inicia las obras del CDM Sur pese a la incertidumbre por el presupuesto

Zaragoza inicia las obras del CDM Sur pese a la incertidumbre por el presupuesto

Zaragoza contará con un vuelo chárter a Croacia para Semana Santa: una ruta preciosa por la Costa Dálmata

Zaragoza contará con un vuelo chárter a Croacia para Semana Santa: una ruta preciosa por la Costa Dálmata
Tracking Pixel Contents