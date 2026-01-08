Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zaragoza contará con un vuelo chárter a Croacia para Semana Santa: una ruta preciosa por la Costa Dálmata

Los zaragozanos podrán volar hasta Dubrovnik el próximo 1 de abril

Panorámica de Dubrovnik, una de las ciudades que visitarás en el vuelo desde Zaragoza

Panorámica de Dubrovnik, una de las ciudades que visitarás en el vuelo desde Zaragoza / PIXABAY

Jesús Chueca

Zaragoza

Las vacaciones navideñas ya son historia. Casi todo el mundo ya ha vuelto a la rutina. Los padres tienen que hacer cábalas para volver a llevar a los niños al colegio justo antes de marcharse de nuevo a la oficina. Mientras te acostumbras a la dura realidad, la gente utiliza todo el mes de enero para planificar el resto del año y ver qué cuándo va a poder hacer las maletas de nuevo.

2026 va a ser un año lleno de oportunidades de viajar para los zaragozanos debido a la gran cantidad de puentes que deja un calendario muy caprichoso. Cuando se tienen tres o cuatro días para descubrir una ciudad, por ejemplo una capital europea, los viajeros buscan perder el menor tiempo posible en traslados al aeropuerto y vuelos. Por lo tanto, la mejor opción para las escapadas sigue siendo volar desde Zaragoza sin tener que desplazarte hasta los aeropuertos de Madrid o Barcelona para coger un avión que le lleve a su destino.

Las aerolíneas conocen a la perfección el déficit de vuelos regulares desde el Aeropuerto de Zaragoza por lo que se apuesta cada vez con mayor fuerza en los vuelos chárter a destinos muy interesantes en fechas señaladas como festivos locales (San Valero o San Jorge), nacionales (1 de mayo) o la propia Semana Santa. Tal es la demanda de este tipo de vuelos que algunos ya están completos como Brujas, Venecia, Córcega o Malta tal como informa Air Horizont en su página web. Otros a Bolonia en San Valero o Sicilia a mediados de marzo todavía tienen plazas disponibles.

Panorámica de La Valetta

Panorámica de La Valetta / PIXABAY

Otro portal de viajes donde puedes consultar cuáles serán los vuelos chárter programados para los próximos meses desde el aeropuerto de Garrapinillos es Desdezaragoza.es. Los más aventureros ya andan planeando tanto las vacaciones de verano como las de Semana Santa y muchos van a optar por volar desde 'su casa' para aprovechar al máximo su corto viaje. Una de las grandes novedades de la parrilla de vuelos desde Zaragoza será un viaje a Croacia que te permitirá conocer preciosas ciudades como Dubrovnik, Zadar o Split.

El vuelo de ida está programado para el miércoles 1 de abril desde Zaragoza con destino a Dubróvnik a las 17.00 horas y la vuelta para el domingo 5 de abril a las 20.15 horas. El precio, según la web de desdezaragoza.es, es de 1250 euros que incluye los vuelos, traslados al aeropuerto, alojamiento y desayuno, visitas guiadas y excursiones.

Panorámica de Dubrovnik

Panorámica de Dubrovnik / PIXABAY

El viaje planificado comenzará en Dubrovnik, ciudad costera de Croacia con un encanto sin igual donde se grabaron escenas de Juego de Tronos. El segundo punto de la ruta será Sibenik y después Zadar, otra ciudad costera amurallada con un precioso casco antiguo. Los viajeros que opten por este recorrido por la Costa Dálmata también tendrán la oportunidad de conocer los rincones de Split, la capital de Dalmacia, y Trogir, una de las ciudades con más encanto de toda Croacia.

En Semana Santa también están planificados otros vuelos desde Zaragoza muy interesantes para los zaragozanos más aventureros. Por ejemplo, habrá un vuelo a Estambul del 1 al 5 de abril, otro a Praga del 2 al 5 de abril y uno a Rennes con visita a Bretaña y al Mont Saint Michel.

Casco Histórico de Praga

Casco Histórico de Praga / PIXABAY

Cabe recordar que los zaragozanos también podrán optar por los vuelos regulares de Ryanair, Volotea, Binter y Wizz Air para volar en Semana Santa. Además, en abril comienza la temporada de verano y la aerolínea irlandesa volverá a cambiar la parrilla de vuelos desde Zaragoza aumentando las frecuencias en casi todos sus destinos y recuperando alguno muy veraniego como Palma.

