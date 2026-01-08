Zaragoza inicia las obras del CDM Sur pese a la incertidumbre por el presupuesto

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado este jueves el inicio de las obras del Centro Deportivo Municipal (CDM) Zaragoza Sur, un proyecto con una inversión total de 18 millones de euros que dará servicio a cerca de 40.000 vecinos de los barrios del sur de la ciudad, aunque podría verse paralizado en el caso de no salir adelante el nuevo presupuesto municipal.

Chueca, quien ha remarcado que el compromiso es que el equipamiento esté construido en marzo de 2027, ha visitado la parcela donde ya han comenzado los trabajos previos, que incluyen el vallado del solar, las catas del terreno y los primeros movimientos de tierra.

El proyecto se desarrollará mediante una fórmula de colaboración público-privada, con una concesión por un periodo máximo de 75 años. Contará con un edificio dedicado a salud y deporte, con zonas secas y húmedas, y un pabellón polideportivo con capacidad para 800 personas que podrá ser utilizado por colegios, AMPAS y la junta de distrito.

El ayuntamiento aportará 3,5 millones de euros para el arranque del proyecto, dentro de una inversión global de 18 millones, condicionada a la aprobación del presupuesto municipal de 2026. En este sentido, la alcaldesa ha advertido de que este centro deportivo "podría quedar bloqueado" si las cuentas no salen adelante, al tratarse de una partida que no se mantendría en un presupuesto prorrogado, y ha hecho un llamamiento “a la responsabilidad de los partidos políticos para que la ciudad no se bloquee”.

"Si el presupuesto no sale adelante sería una situación nefasta para la ciudad y perderíamos 155 millones de euros. Pasaríamos de tener 128 millones de euros de inversión a 48, lo que se quedaría paralizado este proyecto, La Romareda, la ribera del Huerva o las obras de la Avenida de Valencia, el Coso o la Plaza San Miguel", ha advertido.

50 empleos directos y tres piscinas

Por su parte, el CEO de Enjoy Wellness, Óscar Tejada, empresa adjudicataria del proyecto, ha subrayado que la iniciativa no sería posible “sin un marco político y técnico estable” y ha señalado que el centro está diseñado para atender a unos 12.000 usuarios en su momento de mayor actividad, con cuotas medias-bajas y una clara orientación familiar.

Además, ha confirmado que este complejo generará unos 50 empleos directos, el 60 % de ellos ocupados por mujeres y jóvenes.

El futuro CDM Zaragoza Sur contará con tres piscinas exteriores, más de 800 metros cuadrados de lámina de agua, zona de pradera, pistas de pádel, restauración, piscinas interiores y un pabellón multidisciplinar. Tendrá criterios de sostenibilidad energética orientados a la neutralidad climática de la ciudad en 2030.