Esta es la asociación de vecinos de Zaragoza que se quedó a un número del Gordo de la Lotería: largas filas en el barrio para cobrar los premios

Los vecinos de La Jota han formado largas filas para cobrar los premios de la Lotería de Navidad. No es para menos: las participaciones de la Lotería de Navidad vendidas por la asociación de vecinos se quedaron a tan solo un número del Gordo. Mientras que el número afortunado fue el 79.432, los vecinos llevaban en sus boletos el 79.433. La Jota se quedó a una unidad de vivir una auténtica lluvia de millones.

Mientras que el número afortunado fue el 79.432, los vecinos llevaban en sus boletos el 79.433. / El Periódico de Aragón

Aunque los vecinos no han sido agraciados con los 400.000 euros por décimo que corresponden al Gordo, sí que han recibido un pellizco de lo más agradable: cada papeleta ha sido premiada con 400 euros. Muchos vecinos habían adquirido estas participaciones como una tradición más de las fiestas, sin imaginar que acabarían recibiendo un premio que, sin ser millonario, supone un alivio económico en plena cuesta de enero.

Desde primera hora, decenas de personas se han acercado al local vecinal para informarse y cobrar el premio, por lo que se han formado colas en la calle en las que se comentaba la buena fortuna del vecindario. Comercios y bares de la zona ya notan el efecto de esta pequeña lluvia de euros, mientras los vecinos celebran haber compartido la suerte, aunque esta vez el Gordo se haya quedado a un solo número de distancia.