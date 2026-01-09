Cierra una tienda de una conocida marca francesa en el centro de Zaragoza: hasta el 50% de descuentos en todas sus prendas

Ya es habitual ver cierres en los alrededores del centro de Zaragoza. Aunque muchos de ellos suelen producirse por jubilaciones o tiendas que no llegan a encontrar relevo generacional, existen otros casos que llegan por sorpresa y cuyos motivos están muy lejos de esta realidad.

La marca francesa IKKS, conocida en moda prêt-à-porter y presente con numerosas tiendas en España, fue declarada en concurso de acreedores por el Tribunal de Actividades Económicas de París a principios de octubre de 2025, como parte de un procedimiento para reorganizar su negocio en Francia.

Este concurso afectó principalmente a la entidad francesa de la marca, y no a la filial española, y en diciembre de 2025 el tribunal adjudicó la marca a nuevos propietarios, marcando el inicio de una nueva etapa para la firma.

Liquidación en su tienda de Zaragoza

Ahora, su tienda en Zaragoza, ubicada en la calle San Ignacio de Loyola, número 1, junto a la conocida firma catalana Lola Casademont, echa la persiana y coloca el cartel de “Liquidación” en su amplia cristalera.

La tienda, dedicada exclusivamente a moda femenina, cuenta con una amplia variedad de prendas. En su interior se pueden encontrar desde abrigos —tanto de plumas como de paño—, americanas y otras piezas como jerséis, vestidos e incluso algunos pantalones cortos de verano que todavía permanecen a la venta.

Cartel de liquidación / SERVICIO ESPECIAL

Todas estas prendas cuentan con descuentos de hasta el 50 %, tal y como se indica en el propio local, debido a la liquidación de stock. Aun así, sus precios siguen siendo algo más elevados que los que se pueden encontrar en las tiendas de fast fashion, ya que oscilan entre los 100 y los 300 euros de media, sin contar los descuentos aplicados.

Otros cierres en España

Aunque esta tienda no es la única que dice adiós en España. En concreto, son varias las tiendas de la marca en el país las que, en las últimas semanas, que han colgado los carteles de liquidación por cierre para próximamente echar la persiana y decir adiós a nuestro país.

Más concretamente, los cierres también se han producido en el centro de Barcelona, en el Paseo de Gràcia, así como en ciudades como Donosti o Bilbao.