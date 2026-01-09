Confirmado: un grupo inversor argentino se queda con el 80% del Parque de Atracciones de Zaragoza

El Parque de Atracciones de Zaragoza ya tiene nuevo gestor. El ayuntamiento ya ha adjudicado de forma oficial la explotación del complejo de ocio a la sociedad formada por los concesionarios históricos, la familia Morte, y el grupo inversor argentino Fenix Entertainment, que ostentará el 80% de las participaciones. Este era uno de los pocos flecos que quedaban por solventarse, ya que la intención de los Morte era haber preservado, al menos de inicio, un porcentaje más igualitario, aunque finalmente Fenix, cuya llegada a la capital aragonesa fue adelantada por este diario el pasado 23 de septiembre, ostentará la mayoría del capital social.

En ese sentido, ambas partes explotarán el parque durante los próximos 50 años, con una inversión inicial que ascenderá a 17,7 millones de euros dividida en tres etapas: en la inicial, durante los dos primeros años, se invertirán 3,5 millones; el año siguiente, otros 5,5 millones; y los dos últimos, los 6 restantes. Estos son los 15 millones de inversión mínima que exigía el consistorio, a los que habrá que sumarles 2,7 millones por la adquisición de algunas atracciones al anterior concesionario. Es decir, a la propia familia Morte, que forma parte del nuevo consorcio.

Mientras, el resto de cánones se pagarán con una oferta que igualaba el mínimo estipulado en la contrata. Esto es, una tasa anual de 70.000 euros, otra medioambiental de 80.000 (que el ayuntamiento debe destinar íntegramente al mantenimiento de los Pinares de Venecia) y otra de 200.000 euros al año, a partir de 2028, que se deberán reinvertir cada lustro para volver a mejorar las atracciones.

La sociedad que aglutinará los intereses de los Morte y del grupo Fenix será Moncayo Leisure. Se trata de una SL constituida el pasado 15 de septiembre bajo la denominación de GS Alru SL, que fue adquirida el 27 de noviembre por ambas partes. Como administradores mancomunados de la misma aparecen Jesús Morte y Pasquale Panettiere, este último del grupo Fenix y uno de los máximos responsables en Europa del conglomerado de capital argentino. Además, ese mismo 27 de noviembre la sociedad ya cambió su objeto social a "la explotación, administración y operación de parques de atracciones, parques temáticos".

Un modelo extrapolable a Europa

Y es que conviene recordar que Fenix es una de las compañías más importantes del sector en Argentina, donde tiene complejos de ocio como el Parque de la Costa y construye una de las norias más grandes de Sudamérica en Buenos Aires. Su fundador y presidente, el empresario Marcelo Figoli, ya había hecho incursiones en España, sobre todo en el ámbito cultural y deportivo, con la promoción de conciertos de artistas internacionales (como el de Luis Miguel en el Bernabéu en julio de 2024) y la adquisición del Burgos CF, que juega en Segunda División y es rival del Real Zaragoza.

Noria del Parque de Atracciones de Zaragoza. / Rubén Ruiz

Ahora, el conglomerado sudamericano estrena su principal rama de negocio, los parques temáticos, en Zaragoza, con el objetivo de trasladar su modelo (basado en conceptos como la inmersión sensorial) a Europa. Con todo, la sociedad formada por Fenix y los Morte deberá presentar un nuevo proyecto, ya que se ha adjudicado la contrata al ser la única interesada, pero el consistorio valoró negativamente algunas de sus propuestas.

Por ejemplo, la atracción estrella propuesta (dentro de las 50 que habrá, la mayoría nuevas o renovadas), una montaña rusa que alcanza los 45 kilómetros por hora y que se iba a llamar CoasterKart. Sea como fuere, la idea pasa por compaginar las obras con la actividad del complejo de ocio, que en principio abrirá este año sus puertas con relativa normalidad. La transformación tota del Parque de Atracciones de Zaragoza no se completará hasta dentro de un lustro.