El Real Zaragoza tiene prácticamente imposible cobrar ningún tipo de subvención del ayuntamiento antes de que acabe el mercado de fichajes

El Real Zaragoza trabaja en el presente mercado de fichajes sin tener en cuenta los 700.000 euros que tenía presupuestados y que iba a recibir de parte del ayuntamiento de la capital aragonesa en base a un contrato publicitario que llevaba años en liza y que, por primera vez, fue rechazado con los votos de los tres partidos de la oposición: PSOE, Vox (socio preferente y que hasta ahora había dado su apoyo) y ZeC. El motivo alegado de este rechazo se basa especialmente en que, a juicio de estas formaciones, el club no cumplió con sus compromisos en 2024, por lo que consideraban que no estaba justificado renovar el expediente, que se vota en el consejo de la sociedad municipal Zaragoza Deporte.

Se trata de una situación inesperada para la propiedad del club blanquillo y que ha provocado un profundo malestar dentro de la SAD, que en cualquier caso afronta la crucial ventana invernal sin contemplar esos 700.000 euros, con los que contaba. De hecho, desde la propiedad no descartan llevar a cabo una ampliación de capital que les permita ampliar el límite salarial y así poder afrontar los fichajes necesarios (tres, en principio) para una segunda vuelta en la que el Real Zaragoza se juega su permanencia en el fútbol profesional.

Fuentes del Gobierno municipal del PP consultadas por este diario reconocen que es "muy complicado, prácticamente imposible" revertir la situación y poder conceder la subvención antes del próximo 2 de febrero, día en el que se da por cerrado el mercado de fichajes. Y en el Real Zaragoza también la dan por perdida, de ahí que se planteen, llegado el caso, esa nueva inyección de capital para elevar el límite salarial del club, que en este momento todavía tiene cierto margen pero que en ningún caso es suficiente, a día de hoy, para poder fichar todo lo que se pretende.

Con todo, desde el equipo de Natalia Chueca subrayan que están "estudiando fórmulas" para poder mantener el contrato de patrocinio y la relación con el Real Zaragoza. La única vía posible antes del 2 de febrero radicaría en un cambio de postura en alguno de los partidos de la oposición, que supondría celebrar un consejo extraordinario de Zaragoza Deporte para volver a votar el expediente y así conceder los 700.000 euros al club antes de esa fecha, aunque esta opción está descartada prácticamente.

Así pues, ahora el trabajo, ya pensando en 2026, se centra en explorar otras posibles opciones para mantener la colaboración entre el ayuntamiento y el club, que en términos legales ya no existe en materia publicitaria. Una de las fórmulas posibles sería la de conceder una subvención directa, como hacen otras instituciones (por ejemplo, la DPZ), pero esta alternativa debería, en principio, estar contemplada en los presupuestos municipales e iría para largo, más hacia final de año, ya que tiene una tramitación más compleja que la empleada hasta ahora. Tampoco se descartan otras vías, aunque desde el Gobierno municipal matizan que todavía deben estudiarse.