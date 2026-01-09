El restaurante de Zaragoza que ha enamorado al mítico Jonathan de 'Aída'

La gastronomía zaragozana cuenta con grandes restaurantes que se han convertido en auténticos referentes tanto para los habitantes de la ciudad como para quienes la visitan. Algunos de estos locales son frecuentados habitualmente por turistas, personalidades y famosos que hacen parada en Zaragoza.

Es el caso del establecimiento zaragozano que ha enamorado esta semana al mítico Jonathan de 'Aída'. El actor David Castillo se encuentra en la ciudad con la obra ‘Mihura, el último comediógrafo’, que puede verse en el Teatro Principal hasta este domingo, 11 de enero. La obra rinde homenaje al autor del absurdo que creó una de sus obras cumbre en 1932, aunque no fue estrenada hasta dos décadas después

Una escapada gastronómica entre funciones

En uno de los descansos entre función y función, parte del elenco —con el propio David Castillo, la actriz Paloma Córdoba, Kevin de la Rosa y la directora Beatriz Jaén— se ha escapado a disfrutar de la cocina aragonesa en el restaurante Novo Maite Anduriña.

El local reabrió sus puertas el pasado 14 de noviembre con una propuesta renovada que rinde homenaje a la cocina del norte de España, desde Galicia hasta el País Vasco, sin perder de vista los productos de calidad aragoneses.

Con Pepe Romeo como jefe de sala y el chef David Blas al frente de los fogones, el restaurante ha recuperado la esencia del clásico de la plaza San Pedro Nolasco. Esta nueva etapa se articula en torno a dos menús degustación que proponen todo un viaje sensorial.

De izquierda a derecha: Paloma Córdoba (actriz), Kevin De la Rosa (actor), David Val (chef), Pepe Romeo (jefe de sala), David Castillo (actor) y Beatriz Jaén (dirección). / NOVO MAITE ANDURIÑA

Un viaje gastronómico

En el caso de los artistas españoles, la opción elegida fue el Menú Anduriña, un viaje gastronómico que comienza con unos entrantes muy personales, como un gin fizz sin alcohol y una vela de mantequilla para abrir boca.

A continuación, David Castillo y sus acompañantes pudieron disfrutar de productos aragoneses con sello de calidad, como la panceta de Teruel IGP, la trucha pirenaica, la borraja o el aceite de oliva de Maella.

Tampoco faltaron las propuestas más marineras como la corvina en salsa verde, merluza a la bilbaína, vieira con coliflor o ravioli de gamba roja. Para los amantes de la carne, el menú incluye platos como el milhojas de rabo de toro con espuma de foie o una reinterpretación del pato Pekín.

Un auténtico viaje gastronómico que los actores sellaron con una fotografía junto a Pepe Romeo y David Blas en el nuevo restaurante, que luce una imagen renovada.